Büyükşehir'in plansızlığına rağmen hizmet aksamadan sürecek
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Büyükşehir'in plansızlığına rağmen hizmet aksamadan sürecek

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bu kararla görevini yapamadığını ilan eden Büyükşehir Belediyesi'nin plansızlığını Mudanyalılar ödemeyecek, hizmet aksamadan sürecek" dedi.

Büyükşehir'in plansızlığına rağmen hizmet aksamadan sürecek
08.07.2020 12:28 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:32

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mudanya sahillerinde zabıta, temizlik, cankurtaran ve çevre düzenleme hizmeti yetkisini yaz sezonu başında alelacele aldığı kararla Mudanya Belediyesi'ne devrettiği ilçe sahillerinde, çalışmalar sürüyor. Hiçbir ön hazırlık yapılmadan, diyalog kurulmadan, oldubittiye getirilen yetki devrinin ardından sahil hizmetlerini aksatmadan sürdürdüklerini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20 Mayıs tarihli toplantısında kıyı ve sahil şeritlerinde denetim sorumluluk alanları belirlenirken, bunun hukuki dayanağının da oluşturulması gerekiyordu. Güzelyalı ve Mudanya sahillerinin dışında kalan bölgelerdeki hizmet yetkisi, bize geçtiğinde sahillerde ciddi bir altyapı sorunu olduğunu gördük. Vakit kaybetmeden çalışmalarımıza başladık. Görevi üzerimize haziran itibariyle aldık ancak sahillerde Büyükşehir'e ait ne varsa sökülüp, götürüldüğünü de gördük. Büyükşehir Belediyesi aldığı bu kararla görevini yapamadığını bir kez daha ilan etmiştir. Geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir'in yetkisinde bulunan sahillerden gelen şikayetler üzerine temizlik çalışmalarını belediye ekiplerimiz yaparken, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sahillerdeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Başkan Türkyılmaz, sahillerden faydalanılabilmesi için herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine de dikkati çekerken, "Özellikle denize girilen yaz mevsiminde çevremizin temiz tutulması için tüm Mudanyalıların, çevre ilçe ve illerden Mudanyamızı ziyarete gelenlerin hassasiyet göstermelerini diliyorum. Bu güzel sahilimizi temiz tutmalarını, çöplerini yerlere atmamalarını ve bu konudaki duyarlılığın üst düzeyde tutulmasını talep ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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