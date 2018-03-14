Büyükşehir'in Perileri Şampiyonluğa Koşuyor

Oynadığı maçların tamamını kazanarak büyük bir başarıya imza atan Büyükşehir'in Perileri, şampiyonluk yolunda önemli bir müsabaka olan Bahçeşehir Koleji'ni de rahat geçti.

U-12 Kızlar Yerel Ligi birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne olmaya devam ediyor. 8 Mart tarihinde Yenikent Spor Salonu'nda başlayan ligde oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alan Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, şampiyonluk yolunda rakibi olan Bahçeşehir Koleji'ni de rahat geçti. Maç 51-28 devam ederken maçın bitimine 3 dakika kala sahadan çekilen Bahçeşehir Koleji, kurallar gereği 20-0 mağlup sayıldı. Bu sonuçlarla Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü liderliğini sürdürürken, lig 22 Mart'ta oynanacak müsabakalar ile sona erecek.