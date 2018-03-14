Büyükşehir'in Perileri Şampiyonluğa Koşuyor
U-12 Kızlar Yerel Ligi'nde Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü oynadığı üçüncü maçtan da galip ayrıldı.
Oynadığı maçların tamamını kazanarak büyük bir başarıya imza atan Büyükşehir'in Perileri, şampiyonluk yolunda önemli bir müsabaka olan Bahçeşehir Koleji'ni de rahat geçti.
U-12 Kızlar Yerel Ligi birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne olmaya devam ediyor. 8 Mart tarihinde Yenikent Spor Salonu'nda başlayan ligde oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alan Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, şampiyonluk yolunda rakibi olan Bahçeşehir Koleji'ni de rahat geçti. Maç 51-28 devam ederken maçın bitimine 3 dakika kala sahadan çekilen Bahçeşehir Koleji, kurallar gereği 20-0 mağlup sayıldı. Bu sonuçlarla Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü liderliğini sürdürürken, lig 22 Mart'ta oynanacak müsabakalar ile sona erecek.