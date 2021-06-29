Ankara Büyükşehir Belediyesinin çevrim içi yazılım eğitimlerine başvuru süresi 4 Temmuz'a kadar uzatıldı
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin çevrim içi yazılım eğitimlerine başvuru süresi 4 Temmuz'a kadar uzatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin çevrim içi yazılım eğitimlerine başvuru süresi 4 Temmuz'a kadar uzatıldı
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Toplum

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle çevrim içi düzenlenecek "Yazılım Dilleri ve 2D, 3D Mimari Çizim" programlarına başvuru süresinin 4 Temmuz'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle çevrim içi düzenlenecek "Yazılım Dilleri ve 2D, 3D Mimari Çizim" programlarına başvuru süresinin 4 Temmuz'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasında imzalanan protokol uyarınca düzenlenecek programın eğitimleri akademisyenler tarafından verilecek.

Ücretsiz eğitimlere kayıt yaptırmak isteyenler, "akademi.ankara.bel.tr" adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

İstihdam alanı geniş olan bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu personelin eğitimini sağlama amaçlı eğitimlere katılmak için şu ana kadar yaklaşık 2 bin kişi başvurdu. Daha önce 28 Haziran olarak duyurulan son başvuru tarihi, gösterilen ilgi üzerine 4 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Ankara'da yaşayan ve üniversitelerin en az ön lisans programından mezun olanların kayıt yaptırabileceği eğitimler 8 ayrı kategoride olacak ve eğitimlerini tamamlayanlara katılım sertifikası verilecek.

Eğitimler, mimari çizimden mobil oyun teknolojilerine, cep telefonu uygulamalarından sanal ve arttırılmış gerçekliğe, yapay zeka gibi ileri teknoloji konularından 3 boyutlu modelleme ve görselleştirmeye, dijital sanatlardan animasyon ve prodüksiyon alanlarına kadar pek çok alanı kapsıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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