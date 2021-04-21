Büyükşehir'in Online Uluslararası 23 Nisan Şenliği başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle evlerden kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği 'Uluslararası Online Çocuk Şenliği başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle evlerden kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği 'Uluslararası Online Çocuk Şenliği başladı. Üç gün sürecek şenlikte çocuk oyunları, konserler ve gösteriler yer alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle okullarda ve tören alanlarında kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda online çocuk şenliği düzenliyor.

"Uluslararası online şenlik"

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın organize ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Uluslararası Online Çocuk Şenliği'nin ilk gününde Balon Katlama Gösterisi, Atatürk ve Türk Bayraklı Uçurtma Yapım Atölyesi ile Çocuk Oyunu "Mimi ile Momo" gösterisi evlerden ilgiyle izlendi.

"Sosyal medyadan takip"

21-22 ve 23 Nisan Cuma günü atölyeler, konserler, tiyatro gösterileri ile online gerçekleşecek olan Çocuk Şenliği etkinlikleri abbtv, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor. Üç gün boyunca saat 14.00 ve 21.00'de evlere misafir olan etkinlikler çocuklara bayram coşkusu yaşatıyor.

"Uluslararası online çocuk şenliği programı"

21 Nisan 2021 saat 14.00-21.30 Balon Katlama Gösterisi (Tiyatro Fayton), Çocuk Oyunu "Mimi ile Momo" (Kırmızı Kalem Sanat), Atatürk ve Türk Bayraklı Uçurtma Yapım Atölyesi (Tiyatro Fayton) 22 Nisan 2021 saat 14.00- 20.00, Çocuk Şarkıları Konseri (Tiyatro Fayton), Çocuk Oyunu "Sandığın Büyüsü" (Kırmızı Kalem Sanat), 23 Nisan 2021 saat 14.00- 21.30, Kırgızistan Müzikleri ve Halk Dansları Gösterisi, Çocuk Oyunu "Ejderha, Maya ve Kardan Adam" (Kırmızı Kalem Sanat), Çocuk Şarkıları Konseri (Tiyatro Fayton) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı