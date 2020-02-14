Büyükşehir'in önceliği vatandaşın sağlığı
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Büyükşehir'in önceliği vatandaşın sağlığı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünleri tüketmesi için denetimlerini her ilçede özenle gerçekleştirmeye devam ediyor.

14.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:23
Büyükşehir'in önceliği vatandaşın sağlığı

Büyükşehir Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı gıda mühendisleri Balıkçılar Çarşısı'nda hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Gerçekleşen denetimlerde balıkların tazeliğini ve iş yerinin temizlik durumunu kontrol eden Büyükşehir ekipleri, halkının sağlığını gözeterek satışlarına devam eden esnaflara teşekkür etti.

Tespit edilen eksiklikleri iş yeri sahiplerine ileten Büyükşehir ekipleri, yaptıkları denetimlerin temel amacının tüketicinin sağlığını korumak olduğunu ifade etti.

Kaynak: Bültenler
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