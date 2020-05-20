Büyükşehir'in önceliği halk sağlığı Hatay Büyükşehir Belediyesi, Covid19 salgınına karşı yürüttüğü dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Şehir içinde faaliyet gösteren ticari taksiler, 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı binası önünde Büyükşehir ekipleri tarafından dezenfekte edilecek.

Dezenfekte işleminin 10.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini ifade eden Büyükşehir yetkilileri, bu uygulamanın pandemi bitene kadar her perşembe ve cuma günü yapılacağını belirtti.

Şehir içinde hizmet veren tüm ticari taksilerin uygulama için gelmesi gerektiğini ifade eden Büyükşehir yetkilileri, vatandaşların sağlığı için çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

Kaynak: Bültenler