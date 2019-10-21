Büyükşehir'in motivasyon kampı başladı

21.10.2019 15:15

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gemlik Karacaali kampı başladı.



Her yıl Karacaali'de yapılan başarı ve motivasyon kampına 17 ilçeden 11. ve 12. sınıf öğrencileri katılırken, yaklaşan üniversite sınavı öncesi gençler hem dinleniyor hem de uzman eğitimciler eşliğinde sınava hazırlık çalışması yapıyor. Konaklamalı yapılan kampta cumartesi sabahı girişi yapılan öğrenciler ilk gün konaklayarak ikinci günün akşamı pazar günü saat 17: 00 kamptan ayrılıyor.



Eğitim dönemi boyunca her hafta sonu ücretsiz olarak gerçekleşecek olan kampın bu haftaki konukları Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri oldu. Yaklaşık yüz öğrencinin katılımı ile gerçekleşen kampın ilk gününde Dr. Akif Hayta, temel gençlik dönemi soruları ve cevapları, kaygı ve depresyon, kimlik sorunları, kültür ve değer sorunları, okuma, yazma ve düşünme, etkili kitap okuma ve değerlendirebilme, okuduğunu yorumlama ve yazabilme üzerine gençlere eğitim verdi. Eğitimin ikinci gününde de uzman eğitimci Leyla Asan, problem çözme teknikleri, sınav kaygısı, motivasyon, zaman yönetimi ve etkili ders çalışma teknikleri üzerine eğitim verdi.



Ayrıca kampta bulunan görevli liderler eşliğinde serbest zamanlarda okçuluk, dart, masa tenisi, bocce, satranç, mangala, mini golf, badminton, canlı langırt, plaj voleybolu ve plaj futbolu gibi faaliyetler düzenlendi. - BURSA

Kaynak: İHA