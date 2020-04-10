Büyükşehir'in Mobil Destek Ekipleri iş başında Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs tedbirleri soncu evinden çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs tedbirleri soncu evinden çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Mobil Destek Ekipleri dışarı çıkma kısıtlaması olan vatandaşların market ve pazar alışverişlerini yapıyor. Ekipler 65 yaş üstü vatandaşların ilaçlarını ve ekmeklerini alıp, ATM'den paralarını çekerek teslim ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesiyle harekete geçerek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mobil Destek Ekibi oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi'nin 0242 244 29 07 ve 0242 248 55 49 numaralı telefonunu arayan vatandaşlar eczane, market ve pazar alışverişleri gibi konularda yardım talebinde bulunuyor. Telefonla talepleri alınan vatandaşların adreslerine Mobil Destek Ekipleri yönlendiriliyor. Ekipler vatandaşların evlerine giderek ihtiyaç listelerini ve ücretlerini alarak alışverişlerini gerçekleştiriyor. Büyükşehir'in risk gurubunda bulunan vatandaşların sağlığını korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlattığı uygulama büyük takdir topluyor.

Aysel nineye ekmek aldılar

Büyük küçük demeden vatandaşların her türlü ihtiyacına koşan Büyükşehir Belediyesi, Mobil Destek Ekibiyle 82 yaşındaki Aysel Küçük'ün 5 adet ekmek talebini anında yerine getirdi. 82 yaşındaki Aysel Küçük komşularının Büyükşehirden kendisi için bu hizmeti talep ettiğini ifade ederek, "Ekmeğimi bazen komşularım getiriyordu bazen de çocuklara aldırıyordum ama onlara da sokağa çıkma kısıtlaması gelince aldıracak kimsem kalmadı. Yerimden kalkamıyorum." dedi.

Duru çiftinin pazar alışverişi yapıldı

Öte yandan Muratpaşa İlçesinde yaşayan emekli öğretmen Mehmet Ali Duru (73) ve Neriman Duru çifti de Mobil Destek hattını arayarak pazar alışverişi talebinde bulundu. Büyükşehir ekipleri adrese hareket ederek ihtiyaç listesi ve ücretini alarak Duru çiftinin pazar alışverişini gerçekleştirdi. Mehmet Ali Duru, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Büyükşehir Belediyesi'nden bir arkadaşımız arayarak Muhittin Böcek Başkanımızın selamı var siz evden çıkamıyorsunuz bir ihtiyacınız varsa yardımcı olacağız dedi. Ben de sebze ve meyveye ihtiyacımız olduğunu söyledim. Onlar da hemen arkadaşları yönlendirdi. Çok önemli bir hizmet bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Neriman Duru ise "Bizi çok mutlu ettiler. Dışarı çıkamadığımız için bu hizmet bizim önemli bir ihtiyacımızı karşıladı. Böyle bir uygulamayı takdirle karşılıyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA