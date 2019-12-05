Büyükşehir'in Minikleri Madenciler Günü'nü Kutladı
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Büyükşehir'in Minikleri Madenciler Günü'nü Kutladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrenim gören minikler, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlediler.

05.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:35
Büyükşehir'in Minikleri Madenciler Günü'nü Kutladı

Çocukların okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde hayata geçirilen çocuk kültür ve sanat merkezleri, belirli gün ve haftalarda da ortaya koydukları birbirinden güzel etkinliklerle göz dolduruyor.

Bu kapsamda Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrenim gören minikler, 4 Dünya Madenciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlediler. Madencilerin neler yaptığı, hangi şartlarda çalıştığını canlandırmayla öğrenen minikler, renkli görüntüler oluşturdular.

Kaynak: Bültenler
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