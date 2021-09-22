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Büyükşehir'in Minik Judocularından Büyük Başarı

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Büyükşehir'in Minik Judocularından Büyük Başarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuar Kupası Minikler Judo Turnuvası'nda mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un minik judocuları, Manisa'ya madalyalarla döndüler.

MANİSA (Bültenler) - Yaklaşık 150 sporcunun mücadele ettiği turnuvada yeşil-beyazlı sporcular, 3 altın, 3 bronz madalya kazanarak erkeklerde takım halinde 1. oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuar Kupası Minikler Judo Turnuvası'na, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Kocaeli Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Burdur Belediyespor Kulübü, Bergama Belediyespor Kulübü, Salihli Belediyespor Kulübü, Yunusemre Belediyespor Kulübü, Karşıyaka Belediyespor Kulübü, Menemen Belediyespor Kulübü, Narlıdere Belediyespor Kulübü ve Gaziemir Belediyespor Kulübü'nden yaklaşık 150 sporcu katıldı. Turnuvada farkını ortaya koyan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un minik judocuları, 3 altın, 3 bronz madalya kazanarak erkeklerde takım halinde 1. oldu.

Sporcuları kutladı

Minik judocuları kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Yeşil-beyazlı sporcularımız katıldıkları turnuvalarda aldıkları başarılarla bizleri gururlandırıyor. Komşu ilimiz İzmir'de düzenlenen turnuvada da minik judocularımız önemli başarılar etti. Antrenörlerimizi ve her bir sporcumuzu tek tek kutluyor, nice başarılar diliyorum" dedi.

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