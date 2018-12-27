Büyükşehir'in "Mahalle ve Köy Tiyatroları Festivali" Yarın Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılını çok renkli bir festivalle uğurlayacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında farklı semtlerdeki kültür merkezlerinde başlatılan "Mahalle ve Köy Tiyatroları" hareketi, ilk meyvelerini 28-30 Aralık tarihlerinde Kültürpark'ta gerçekleştirilecek "Mahalle ve Köy Tiyatroları Festivali"nde verecek. 28-29-30 Aralık tarihlerinde Kültürpark'ta İzmir Sanat, İsmet İnönü Kültür Merkezi ve Fuar Gençlik Tiyatrosu'nda sergilenecek 9 oyun halka açık ve ücretsiz olacak.

Güçlü akademik kadro

Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz Mayıs ayında başlattığı ve Prof. Dr. Semih Çelenk koordinatörlüğünde 7 profesyonel eğitmenin katkı koyduğu Mahalle Tiyatroları projesi, semt sakinlerinin sahip çıkmasıyla önemli bir aşama kaydetti. 8 ay boyunca Aliağa, Selçuk, Gültepe, Bornova ve Altındağ kültür merkezlerinde hem eğitim alan hem de oyun çalışan genç tiyatrocular, ortaya çıkan ürünlerini "Mahalle ve Köy Tiyatroları Festivali"nde sahneleyecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek festivalde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mahalle Tiyatroları ile birlikte 4 köy tiyatrosu da yer alacak. 1934 yılında kurulan ve İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan sonra Türkiye'nin en köklü tiyatrosu olan Bademler Köy Tiyatrosu'nun yanı sıra, Balıklıova Köy Tiyatrosu, Kaynaklar Köy Tiyatrosu ve Ulamış Köy Tiyatrosu'nun da oyunlarını sergileyeceği festival, bölgedeki tüm yerel tiyatroları bir araya getirecek. Festivaldeki tüm oyunlar halka açık ve ücretsiz olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir sonraki festivalde Türkiye'deki diğer mahalle ve köy tiyatrolarını da bir araya getirmeyi planlıyor.

İşte festival programı

Mahalle ve Köy Tiyatroları Festivali'nin birinci gününde, 28 Aralık Cuma günü Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda saat 14:00'te Kaynaklar Köy Tiyatrosu'nun sergileyeceği "Sen Ben Yok Biz Varız", İzmir Sanat Büyük Salon'da saat 17:00'de Balıklıova Köy Tiyatrosu'nun sergileyeceği "Deliler Boşandı" ve İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde saat 20:00'de Bademler Köy Tiyatrosu'nun sergileyeceği "Lütfen Kızımla Evlenir misin ?" adlı oyunlar izleyici ile buluşacak.

29 Aralık Cumartesi günü Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda saat 14:00'te Altındağ Mahalle Tiyatrosu'nun sergileyeceği "Midas'ın Kulakları", İzmir Sanat Büyük Salon'da saat 17:00'de Gültepe Mahalle Tiyatrosu'nun sergileyeceği "Yaşar ne Yaşar ne Yaşamaz", İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde saat 12:00'de Selçuk Mahalle Tiyatrosu'nun Abla Ağabey Kardeş Projesi Kapsamında çocuklara özel olarak sergileyeceği "İstanbul Efendisi" ve İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde saat 20:00'de Selçuk Mahalle Tiyatrosu'nun sergileyeceği "İstanbul Efendisi" adlı oyunlar İzmirlilerin beğenisine sunulacak.

Festivalin son günü olan 30 Aralık'ta ise Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda saat 14:00'te Aliağa Mahalle Tiyatrosu'nun sergileyeceği "Rumuz Goncagül", İzmir Sanat Büyük Salon'da saat 17:00'de Bornova Mahalle Tiyatrosu'nun sergileyeceği "Ayyar Hamza"ve İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde saat 20:00'de Ulamış Köy Tiyatrosu'nun sergileyeceği "Yaşamın İçinden" adlı oyunlar sahnelenecek.

Kaynak: Bültenler