BÜYÜKŞEHİR'İN KUŞADASI'NDAKİ DEV PROJESİNİN İLK ETABI TAMAMLANDI

Aydin Büyüksehir Belediyesi hizmet odakli çalisma anlayisiyla altyapi yenileme ve yapim islerini tüm hiziyla sürdürüyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi hizmet odakli çalisma anlayisiyla altyapi yenileme ve yapim islerini tüm hiziyla sürdürüyor. Uzun ömürlü, islevsel ve modern bir altyapi hedefiyle dev yatirimlar gerçeklestiren Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi (ASKI) bu hedefler dogrultusunda yapimina basladigi 20 km uzunlugundaki Kirazli Içme Suyu ve Isale Hatti yapiminda 1. etap çalismasini devreye alarak hizmete sundu.

Yeni hattan ilk su verilmeye baslandi

Gece baslayip gündüz saatlerinde de devam ederek hummali bir çalisma sonucunda 1. etap içme suyu altyapisi devreye alindi. Yapilan bu çalisma ile ömrünü tamamlamis borular degistirilerek, uzun ömürlü polietilen borular dösendi. Çalisma sonunda Kusadasi'na yeni içme suyu hattindan ilk su verilmeye baslandi.

19. 7 milyonluk dev yatirim

Kusadasi'ndaki içme suyu ihtiyacinin önemli bir kismi karsilanacak olan Kirazli Içme Suyu ve Isale Hatti, Kirazli ve Sarlak mevkilerindeki dogal kaynaklar kente ulastirilacak. 20 km uzunlugundaki hattin yapimi için 19. 7 milyon lira yatirim yapildi.

"Kusadasi'ndaki içme suyu ihtiyacinin önemli bir kismi bu hat ile karsilamis olacagiz. "

Turizm sezonu ile yerli ve yabanci turistlerin akin ettigi Kusadasi'ndaki ihtiyaçlari karsilamak için yogun olarak çalistiklarini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Projemizin 1. etap çalismasini tamamladik. Böylelikle dogal kaynaklardan aldigimiz su, kilometrelerce süren yolculuktan sonra bugün ilk defa faaliyete geçti. Yogun bir çalismayla bu hattin faaliyete geçmesini saglayan ekiplerimizi kutluyorum. Ikinci etabin da tamamlanmasi ile birlikte Kusadasi'ndaki içme suyu ihtiyacinin önemli bir kismi bu hat ile karsilamis olacagiz. " dedi.

Kaynak: Habermetre