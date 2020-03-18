Büyükşehir'in korona virüs mesaisi devam ediyor
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Çanakkale, Yerel

Büyükşehir'in korona virüs mesaisi devam ediyor

Büyükşehir'in korona virüs mesaisi devam ediyor Şehitlik, hasta nakil ambulansları ve itfaiyede korona önlemleri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.

18.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:28
Büyükşehir'in korona virüs mesaisi devam ediyor

Büyükşehir'in korona virüs mesaisi devam ediyor

Şehitlik, hasta nakil ambulansları ve itfaiyede korona önlemleri

DENİZLİ - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısı ile şehitlikte dezenfeksiyon çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki hasta nakil ambulansları ile itfaiye birimlerinde de korona virüsüne karşı önlemler alıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Korona virüsüne karşı aldığı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler bu kapsamda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısı ile vatandaşların yakınlarının mezarını ziyaret edeceğini de öngörerek Asri Mezarlık'ta bulunan askeri ve polis şehitliğinde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Dezenfeksiyon çalışmalarında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler kullanılırken, ekipler ayrıca Asri Mezarlık Kompleksi'nde bulunan bekleme salonu, idari bölüm, abdesthaneler ve dinlenme alanlarında da gerekli önlemleri alıyor.

Büyükşehir hasta nakil ambulansları dezenfekte ediliyor

Özel kıyafetli Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan itfaiye birimlerinde de dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Ekipler bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayalık İtfaiye İstasyonunda, itfaiye teşkilatının kullandığı alanların yanı sıra araç ve gereçlere de dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nde de çalışmalarını sürdüren ekipler, merkeze bağlı hizmet veren hasta nakil ambulansları ile hizmet araçlarını da virüs tehdidine karşı dezenfekte etti.

Dezenfeksiyon çalışmaları sürecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak ilk andan itibaren gerekli tedbirleri aldıklarını, bu kapsamda özel kıyafetli personelin Büyükşehir hizmet alanlarında gece gündüz dezenfeksiyon çalışması yaptığını ifade eden Başkan Osman Zolan, mesai mefhumu gözetmeksizin emek veren tüm çalışanlara teşekkür etti. Başkan Osman Zolan, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ve hizmet aldığı birimlerimizde de temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bu aşamada hemşehrilerimiz başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımızın tavsiyelerini panik yapmadan harfiyen yerini getirsin. Bizler tüm kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir'in korona virüs mesaisi devam ediyor

Kaynak: İHA

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Büyükşehir'in korona virüs mesaisi devam ediyor

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