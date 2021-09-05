Büyükşehir'in Koramaz Vadisi ile Kayseri Mutfağını Buluşturduğu Mekan Hizmete Açıldı
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Büyükşehir'in Koramaz Vadisi ile Kayseri Mutfağını Buluşturduğu Mekan Hizmete Açıldı

Büyükşehir'in Koramaz Vadisi ile Kayseri Mutfağını Buluşturduğu Mekan Hizmete Açıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Koramaz Kafe Restoran'da vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret A. Ş. (KAYTUR) bünyesinde hizmete açılan restoran ile ilgili "Bahçesi ile mekanın güzelliği ile ama inanıyorum ki ürünlerinin kalitesi ile bir marka olacak" dedi.

Koramaz Kafe Restoran'da vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret A. Ş. (KAYTUR) bünyesinde hizmete açılan restoran ile ilgili "Bahçesi ile mekanın güzelliği ile ama inanıyorum ki ürünlerinin kalitesi ile bir marka olacak" dedi.

"YEREL ÜRÜNLER ÖNCELİKLİ OLACAK"

Başkan Büyükkılıç'ın talimatı ile yapımına başlanan ve hizmete başlayarak konuklarını ağırlayan Koramaz Kafe Restoran ziyaretinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel ürünlerin öncelikli olacağı restoranın Büyükşehir Belediyesi güvencesi ile hizmet vereceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Koramaz Vadimizde Ağırnas beldemizde bir bakıma ihtiyaca cevap verecek bir çalışmayı böylece hayata geçirdik. Kaytur güvencesi ile yani Kayseri Büyükşehir Belediyemizin güvencesi ile yerel ürünler öncelikli olmak üzere bu bölgede yeme-içme mekanını hayata geçirmiş olduk. İnsanlarımız hem Koramaz Vadisi'ni gezecek, hem yürüyüşlerini yapacak, hem bu bölgede turlar düzenlenip vatandaşlarımızın yeme-içme açısından bir ihtiyacı giderilmiş olacak. Hem taş bir yapı olması binanın, bize anlayışla yaklaşan ve kiralamamıza yardımcı olan vatandaşımıza özellikle teşekkür ediyoruz. "

"BÖLGEMİZE ZENGİNLİK KAZANDIRACAK"

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin gayretleri sonucunda turizme kazandırılan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazanan Koramaz Vadisi'ndeki Koramaz Kafe Restoran ile ilgili açıklamalarında, "Bahçesi ile mekanın güzelliği ile ama inanıyorum ki ürünlerinin kalitesi ile bir marka olacak. Bölgemize bir zenginlik kazandıracak, hayırlı uğurlu olsun" ifadesinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç Koramaz Kafe Restoran'ın mutfağını ve yemek salonları ile bahçesini gezerek görevlilerden de bilgi aldı.

"BÖYLE BİR YERİ AÇTIĞI İÇİN BAŞKANI GÖRSEM DE ELİNDEN ÖPSEM DİYORDUM"

Koramaz Kafe Restoran ziyaretinde vatandaşların ilgisi ile de karşılanan Büyükkılıç, vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Konukların duygu ve düşüncelerini öğrenen Başkan Büyükkılıç, konuklardan teşekkür aldı.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne olan güvenlerini ifade ederek, hizmetten duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Restorandaki bir konuk ise "Başkanı görsem de elini öpsem böyle bir şey düşündüğü için, Allah razı olsun. Burayı düşünmeleri, burayı açmaları, insanların bir yer görmesi, şehrin içerisindeki trafik yoğunluğunu, insanların karmaşasını almış oldu. Gerçekten çok teşekkür ederiz" diyerek Büyükkılıç'ı karşıladı.

Kayseri'ye hizmet veren restoranda turistlere yönelik Kayseri'ye dair biblo ve hediyelik eşyalar da yer alıyor.

Kaynak: Habermetre

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