Büyükşehir'in koordineli çalışmaları sürüyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin, il genelinde yürüttüğü yeni yol yapım, bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın talimatları doğrultusunda özverili bir şekilde çalışan Büyükşehir ekipleri, geçen günlerde İskenderun Meydan Mahallesi'nde başlattığı trimer(asfalt söküm) çalışmalarına devam ediyor.
510 ve 511. sokaklarda yürütülen trimer(asfalt söküm) çalışmasını tamamladıktan sonra beton asfalt serme işine başlayacaklarını ifade eden Büyükşehir ekipleri, tüm çalışmaların il genelinde koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.