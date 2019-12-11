Büyükşehir'in koordineli çalışmaları sürüyor

11.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:35

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın talimatları doğrultusunda özverili bir şekilde çalışan Büyükşehir ekipleri, geçen günlerde İskenderun Meydan Mahallesi'nde başlattığı trimer(asfalt söküm) çalışmalarına devam ediyor.

510 ve 511. sokaklarda yürütülen trimer(asfalt söküm) çalışmasını tamamladıktan sonra beton asfalt serme işine başlayacaklarını ifade eden Büyükşehir ekipleri, tüm çalışmaların il genelinde koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Kaynak: Bültenler