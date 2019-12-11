Büyükşehir'in koordineli çalışmaları sürüyor
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Büyükşehir'in koordineli çalışmaları sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin, il genelinde yürüttüğü yeni yol yapım, bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

11.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:35
Büyükşehir'in koordineli çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. 'ın talimatları doğrultusunda özverili bir şekilde çalışan Büyükşehir ekipleri, geçen günlerde 'nde başlattığı trimer(asfalt söküm) çalışmalarına devam ediyor.

510 ve 511. sokaklarda yürütülen trimer(asfalt söküm) çalışmasını tamamladıktan sonra beton asfalt serme işine başlayacaklarını ifade eden Büyükşehir ekipleri, tüm çalışmaların il genelinde koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Kaynak: Bültenler
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