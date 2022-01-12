BÜYÜKŞEHİR'İN KIRSALDA KAR MESAİSİ

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yapıyor. Akseki, Alanya ve Gündoğmuş'ta iş makineleri ile kapanan yolları açan ekipler ulaşımda aksama olmaması için yoğun mesai harcıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri iş makineleriyle karla kaplı yolları açıyor. Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yağış nedeniyle sorumluluk alanında bulunan yollarda zorlu bir çalışma yapan Büyükşehir ekipleri ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için yoğun mücadele veriyor.

AKSEKİ'DE 2 EKİP GÖREV YAPIYOR

Akseki'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı 2 ayrı ekip görev yapıyor. Ekipler, Akseki'nin Karakışla, Ceceler, Cevizli, Susuzşahap, Değirmenlik, Süleymaniye, Bademli, Salihler, Günyaka, Çınardibi, Gümüşdamla ve Kuyucak mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan yollarda temizlik ve yol açma çalışması gerçekleştiriyor.

ALANYA'DA TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Alanya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sorun yaşanabilecek bölgelerde ekipleri ile teyakkuzda olan Antalya Büyükşehir Belediyesi her türlü önlemi aldı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, kapanan Taşatan ve Başyayla yollarını açtı. Yolların açılmasıyla bölgede mahsur kalan vatandaşlar da araçlarıyla bölgeden ayrılmayı başardı.

GÜNDOĞMUŞ'TA YOLLAR TEMİZLENDİ

Antalya'da yoğun kar yağışının etkili olduğu bir diğer ilçe ise Gündoğmuş oldu. Büyükşehir ekipleri Gündoğmuş Yeniköy, Çamlıalan, Karaköy, Bedan Mahalleleri ve Pınarbaşı, Gelesandra yayla yolunda sorumluluk alanında bulunan yolları güvenli ulaşım için temizledi.