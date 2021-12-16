Büyükşehir'in Kırsal Yatırımları Yerelden Yönetim'de Anlatıldı

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa TV'de Yerelden Yönetim programının konuğu oldu. Programda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla yaptığı proje ve yatırımları dile getiren Usta, Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sisteminden, Seracılığın Geliştirilmesi Projesine, Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesinden, iklim değişikliği ve kuraklığa ve hayvancılık projelerine değindi. Uygulamaya aldıkları proje ile Türkiye Belediyeler Birliği'nden 500 bin liralık hibe desteği aldıklarını hatırlatan Usta, MASKİ Genel Müdürlüğü işbirliğinde atık suların tarımsal sulamada kullanılması amacıyla hazırladıkları proje ile Avrupa Birliği'ne hibe başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa TV'de Canan Güngör'ün hazırlayıp sunduğu Yerelden Yönetim programına konuk oldu. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yetki ve görevleri hakkında açıklamalarda bulunan Usta, Manisa'nın ülkemizin en önemli ovalarından birisi olduğunu ve bunun bilinciyle tarımla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemlerini Anlattı

Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesinden bahseden Usta, "Tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemleri projesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte başlattığımız ve daha sonra diğer kurumların katılımı ile gelişen bir proje. Şu an Manisa'da 49 adet erken uyarı sistemi var. Bunların 38 tanesi Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Bu projemiz, Türkiye Belediyeler Birliğinden 500 bin liralık ödül aldı. Tabi biz aldığımız bu hibeyi tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemlerinin sayısını arttırmak için kullanacağız. Tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi, zirai donla mücadele açısından ve ilaçlama uygulamaları açısından oldukça önemli bir proje. Hava sıcaklıklarının düştüğü zamanlarda 6 saat öncesinde sisteme kayıtlı olan üreticilerimize kısa mesaj iletiliyor. Geçen sene İl Tarım Müdürlüğü tarafından 5 milyonun üzerinde bu sistemle üreticilerimiz mesajla bilgilendirildi. Bunun yanı sıra ilaçlamada doğru zamanın belirlenmesi ve etkin ilaçlamanın yapılmasını hedefleyen bir sistem. Tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Seracılığa Destek Faaliyetlerinden Bahsetti

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, programın devamında örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi (seracılık) projesinden de bahsetti. Usta, "Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi olarak, 30 milyon lirayı geçen bir kaynağı üreticilerimize kullandırdık. Bu desteklerden en önemlisi örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesinde kullandık. Yüzde 75 hibe destekli olarak hazırladığımız 324 serayı bitirerek üreticilerimize teslim ettik. Sonrasında seraların tamamını gezerek, üreticilerle görüşerek durumu takip ediyoruz. Şu anda seraların yüzde 80'i aktif durumdalar. Tabi ilimizin bütününde seracılık desteği için talepler geliyor. Ama biz ekonomik olarak gelir düzeyi düşük ilçelerde bu çalışmayı yürütüyoruz. Seracılıkta dikkat ettiğimiz bir konu da kümelenme konusu. Seçtiğimiz bölgede yeterli üretim miktarına ulaşmamız gerekiyor. Böylece hal esnafı, o bölgeden istediği ürünü rahatlıkla alabiliyor. Bu da üreticinin taşıma maliyetinden kurtulması anlamına geliyor. Kümelenme yöntemiyle seracılığı belirlediğimiz bölgede destekliyoruz. Üreticimizin karşıladığı yüzde 25'lik maliyeti de iki eşit taksitte alıyoruz. İlki kurulum tamamlanınca, ikinci taksiti de çiftçimiz ilk ürününü sattıktan sonra alıyoruz" dedi.

350 Bin Fidanı Üreticimize Dağıttık

Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesinden de bahseden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Proje kapsamında bugüne kadar 300 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bu yıl belirlediğimiz yüz bin adet dağıtımın yarısını gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde 50 bin fidanı daha dağıtacağız. Zeytin, ceviz, badem, ayva, hünnap gibi ürünlerin yanı sıra bu sene incir, cennet hurması gibi ürünleri de çalışmalarımıza dahil ettik. Meyveciliğin geliştirilmesi noktasında verdiğimiz desteklerle ilgili olarak ilk aşamada ilgili kurumlarla teknik toplantılar yapıyoruz. Hangi mahallelerde hangi ürün daha verimli ve kaliteli yetişir. Bunun değerlendirmesini yaptıktan sonra mahallelere duyuru yapıp, fidan başvurularını alıyoruz. İlgilenen vatandaşlarımız için başvuru kriterlerimiz internet sitemizde de mevcut. 2022 yılı Ocak sonu Şubat ayı başında başvuruları başlatacağız. Küçük orta ölçekli, 3-5 dekar arasındaki arazileri destekliyoruz. Bunun en güzel örneğini Demirci ilçesi Söğütçük Mahallesinde gerçekleştirdik. 2016 yılının Ocak ayında mahalleye 7 bin 500 adet hünnap fidanı verdik. Taze tüketime uygun iri meyveli hünnap türü. Akabinde mahalle halkının üretimiyle 400 dönüme yakın bir hünnap üretim alanı oluştu. Bu sene mahalledeki kooperatif, zincir marketle anlaştı. Hünnap, direkt mahalleden zincir marketin raflarında yerini buldu. İzmir ve İstanbul hal komisyoncularına satabilir noktasına gelindi. Üreticimize ciddi bir gelir kalemi oluşturduk. Üretim kapasitesini yaratıp, pazarlama imkanlarını oluşturunca yaptığınız çalışma, çiftçinin ilin ve ülkenin ekonomisine gelir yaratıyor. Bu açıdan desteğimiz önemli. Yine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Demirci ve Selendi ilçelerimizde menengiç çöğürü dağıtımı yaptık. Bunlara da antep fıstığı aşılanabiliyor. Bu bölgelerde de aşı yöntemiyle antep fidanı yoğunluğunu arttıracağız" diye konuştu.

Vahşi Sulamadan Vazgeçilmeli

İklim değişikliği ve kuraklık probleminin tarımsal üretimdeki etkilerine yönelik soruyu da yanıtlayan Usta, "İklim değişikliği ve kuraklık, geçmişten gelen bir takım unsurları değiştirmediğimizde gelecekte daha şiddetli bir şekilde karşılaşacağımız bir problem. Yağış miktarlarının azalması, bazı bölgelerde selin meydana gelmesi ve yangınlar. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizim de üreticilerin su ihtiyacının karşılanması amacıyla yaptığımız çalışmalarımız var. 26 adet sulama tesisimiz var, bunların bir kısmı İl Özel İdare'den gelen tesisler. Biz uygulamaya aldığımız 18 adet tesiste 12 bin dekarlık sahada sulama hizmeti veriyoruz ve üreticilerimizden sadece enerji tedarik bedelini alıyoruz. Manisa yer üstü suyu olarak oldukça sıkıntılı bir yer. Bildiğiniz üzere yer altı suyu rezerv suyudur. Sulamada bu kadar yer altı suyunun kullanılmaması gerekir. Bir an önce vahşi sulamadan vazgeçilmesi gerekiyor. Kapalı sistemle suyu etkin ve verimli kullanmak gerekiyor. Biz bu süreçte 146 adet hayvan içme suyu göleti yaptık. 400'ün üzerinde göletin temizliğini yaptık. Bu göletlerin tamamı yağmur ve kar suyunu biriktirdiğimiz dağlık, orman ve mera bölgelerinde çiftlik hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak, yaban hayatına cevap vermek amacıyla kullanılıyor. Ama tabi yangınla mücadele için su alınan göletlerimiz de var. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde üretken belediyecilik anlayışla hizmetleri yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Avrupa Birliğine Hibe Başvurusunda Bulunduk

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün işlettiği tesislerdeki deşarj suların kalitesinin iyileştirilerek tarımda kullanılması amacıyla Avrupa Birliği'ne hibe başvurusunda bulunduklarını dile getiren Usta, "Günümüzde suyun tasarruflu kullanılması büyük bir önem taşıyor. Bu konuda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ işbirliği ile AB'ye hibe desteği başvurusunda bulunduk. Atık suların işlendikten sonra direkt çiğ olarak kullanılan ürünlerle temas etmemesi gerekiyor. Ürün kalitesi, gıda güvenliği ve insan sağlığı için gerekli olan yasal düzenlemeleri takip ediyoruz. Atık suların belirlenen bölgelerde tarımsal sulamada kullanılması için gerekli altyapı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Hayvancılık Destekleri ve Biyoteknik Mücadeleye Değindi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, programın son bölümünde hayvancılık desteklerinden de bahsetti. Usta, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz hayvancılık çalışmalarımızı arıcılıkla başlattık. Genetik çeşitlilik için arı en önemli birey arıdır. Bunun bilinciyle 5 bin 250 adet ana arı tedarik ettik ve üreticilere teslim ettik. Bu yıl içerisinde Manisa Bal Üreticileri Birliği ile Salihli'de eğitim programı düzenledik. Arıcılarımıza ana arıyı üretmeyi öğretmeyi amaçladık. Arı sütü ile ilgili bir eğitim programının sertifikasyonunu tamamladık. Katma değeri yüksek ürünlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Manisa bölgesinde bildiğiniz gibi küçükbaş hayvancılık daha çok tercih ediliyor. Bu kapsamda İl Tarım Müdürlüğü ile nitelikli damızlık koç erişiminde sıkıntı olan üreticilerimize 140 adet koçu çiftçilerimize teslim ettik. Kiraz ve zeytindeki zararlıları kontrol etmek için çalışmalarımız sürüyor. Üreticilerimize ürününüz bol kazancınız bereketli olsun diyorum. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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