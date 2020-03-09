Büyükşehir'in kent estetiği için çalışmaları devam ediyor Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, kent estetiğine yakışan yollar oluşturmaya ve Hatay'daki yeşil alanların sayısını arttıramaya özen gösteriyor.

Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla Hatay'a estetik bir kimlik kazandıran Büyükşehir ekipleri,Antakya Atatürk Caddesi'nde bulunan stadyum kenarına dikey bahçede peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Titiz çalışmalar gerçekleştirerek çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayan ekipler, Türk bayrağı, Hatayspor'un kuruluş tarihi ve Hatay Büyükşehir Belediyesinin logosunu çiçek ve bitkiler ile şekillendirerek dikey bahçede sergiledi. Kente farklı bir estetik görünüm kazandıran dikey bahçe peyzaj çalışmaları, vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı. Kaynak: Bültenler