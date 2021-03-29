Büyükşehir'in Kayseri Türküleri Yarışması'na başvurular sunuyor
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Büyükşehir'in Kayseri Türküleri Yarışması'na başvurular sunuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Büyükşehir'in Kayseri Türküleri Yarışması'na başvurular sunuyor

Kayseri türkülerini gelecek nesillere aktarmak için birbirinden farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve çocukların ilgiyle karşıladığı Kayseri Türküleri Yarışması'na başvurular sürüyor.

Kayseri türkülerini gelecek nesillere aktarmak için birbirinden farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve çocukların ilgiyle karşıladığı Kayseri Türküleri Yarışması'na başvurular sürüyor. 8-16 yaş arası çocukların seslendireceği yarışmaya katılım, 24 Nisan Cumartesi günü sona erecek.

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında katılımların sona ereceği, 8-16 yaş arası çocukların katılacağı, çok özel bir türkü yarışması düzenledi. Kayserili çocuklar tarafından ilgiyle karşılanan Kayseri Türküleri Yarışması, 24 Nisan Cumartesi sona erecek.

DERECEYE GİREN ÇOCUKLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Çocuklar yarışmaya en az bir enstrüman eşliğinde kaydedilecek 2 dakikalık video ile yarışmaya katılabilecek. Ayrıca dereceye giren çocuklara ayrı ayrı ödüller verilecek. Birinci olan yarışmacı diz üstü bilgisayar, ikinci yarışmacı tablet ve üçüncü yarışmacı da akıllı saat ödülü kazanacak. Ayrıca mansiyon ödüllerinden birinci keman, ikinci bağlama ve üçüncü olan yarışmacı gitar ödülüne layık görülecek.

"Kayseri Türküleri Yarışması" sonuçları jüri değerlendirmesinin ardından 21 Mayıs 2021'de açıklanacak. - KAYSERİ

Büyükşehir'in Kayseri Türküleri Yarışması'na başvurular sunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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