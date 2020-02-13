Büyükşehir'in karla mücadelesi kırsalda devam ediyor

13.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:38

Ekipler Seyitgazi, Han, Mihalıççık başta olmak üzere sorumluluk alanında bulunan tüm bölgelerde 7/24 kar ve buzla mücadele gerçekleştiriyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler kırsalda etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte ulaşıma elverişsiz hale gelen yollarda karla mücadele ve buzlanmaya karşı çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Seyitgazi, Han, Mihalıççık başta olmak üzere tüm ilçelerde yoğun bir mücadele gerçekleştiriyor. Özellikle kırsal mahalle yollarında başlattıkları çalışmalarla vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları adına çalıştıklarını belirten ekipler, kent merkezinde de tretuvarlarda bakım ve onarım gerçekleştirildiğini ifade ettiler. Eti Caddesi, İsmet İnönü 1 Caddesi, Hicri Sezen Bulvarı, Köprübaşı başta olmak üzere gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, yaya güvenliği açısından tretuvarları uygun hale getiriyor.

Kaynak: Bültenler