Büyükşehir'in "Kariyer Mersin" Projesine MTSO'dan da Tam Destek

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yönetime geldiği ilk günlerde hayata geçirdiği Kariyer Merkezi, üniversite ve meslek lisesi öğrencilerinin istihdam edilebilirliğine destek olunması amacıyla "Kariyer Mersin" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında iş arayan, öğrenci ve işverenlere yönelik rehberlik hizmetlerinde standartların yükseltilmesi, üniversite-sanayi-kent iş birliğine insan kaynakları açısından destek sunulması amaçlanıyor. Projeye son olarak Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) da destek verdi.

Mersin kariyerde birleşiyor

Kariyer Merkezi koordinatörlüğünde başlatılan "Kariyer Mersin" projesinde; Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, MTSO-EKAV ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) yer alıyor. Kariyer Merkezleri ve benzeri kuruluşların bir platformda birleştirilmesi hedeflenen projede Türkiye'ye rol model olacak etkinlikler üzerinde çalışılıyor.

Paydaşlarla sık sık bir araya gelerek projeler hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, gerçekleştirilen son toplantıda 2022'de "Genç İstihdam Zirvesi, Kariyer Günleri, Networking Buluşmaları, Mesleki Eğitim" gibi projelerin hayata geçirilmesi üzerinde çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Projeye MTSO-EKAV da destek sunuyor

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde başlatılan "Kariyer Mersin" projesinin bir vizyon projesi olduğunu, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik kurumlar arası iş birliğine dayalı projeleri hayata geçirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Pandemi sürecinde yaşanan değişimi yakından takip ettiklerini vurgulayan Özada, dijital devrim karşısında Mersin'de farkındalık yaratmak istediklerini sözlerine ekledi. Özada, işverenlerin üst çatısı konumunda olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın projeye destek sunmasının projenin başarısı açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, pandemi sürecinin belirsizliği beraberinde getirdiğini, bu dönemde iş gücü piyasasının tüm taraflarına rehberlik edecek, bilgi verecek yapılara büyük ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Kurulduğu günden bu yana Kariyer Merkezi'nin ortaya koyduğu projelere destek olduklarını, "Kariyer Mersin" projesine de destek sunarak istihdama katkı sağlamak istediklerini söyleyen Kızıltan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak kurumlar arası iş birliklerine önem verdiklerinin altını çizdi.

Yayın Tarihi: 27. 11. 2021 07: 43: 36

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