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Büyükşehir'in Kadın Masa Tenisçileri 2. Lig'de

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Masa Tenisi Takımı, Federasyon tarafından alınan kararla 2019-2020 Danyal Çiper Sezonunda 1.Devre ve Play-Off puan sıralamaları göz önüne alınarak üst lige yükselmeyi hak eden takımlar arasında yerini aldı.

Büyükşehir'in Kadın Masa Tenisçileri 2. Lig'de
29.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:26

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Masa Tenisi Takımı, Federasyon tarafından alınan kararla 2019-2020 Danyal Çiper Sezonunda 1.Devre ve Play-Off puan sıralamaları göz önüne alınarak üst lige yükselmeyi hak eden takımlar arasında yerini aldı.

İlki Antalya'da ikinci etabı İzmir'de yapılan 3. Lig müsabakalarının ikinci etabında oynanan yedi karşılaşmanın yedisini de kazanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Masa Tenisi Takımı'nda Aytül Güldürür, Selin Sarıkaya, Hatice Söğüt ve Gaye Karataş mücadele ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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