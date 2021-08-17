Büyükşehir'in Judocularına Milli Davet
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Büyükşehir'in Judocularına Milli Davet

Büyükşehir'in Judocularına Milli Davet
Habermetre - Haberler | Toplum

Avrupa Judo Federasyonu EJU'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Şampiyonası, 17-19 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Avrupa Judo Federasyonu EJU'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Şampiyonası, 17-19 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. 37 ülkeden 396 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocuları Zilan Ertem, Öznur Efe ve Mehmet Şahin Ertem de ülkemizi temsil edecek.

Avrupa Judo Federasyonu EJU'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Şampiyonası, 37 ülkeden 396 sporcunun katılımıyla Letonya'nın Riga şehrinde yapılacak. Bu önemli spor organizasyonun da Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcuları, Zilan Ertem, Öznur Efe ve Mehmet Şahin Ertem kulübümüzü ve ülkemizi temsil edecekler. Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesindeki sporcuların milli takıma davet edilmesinden dolayı gurur duyduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, ay yıldızlı formayla mücadele edecek olan sporcularımıza başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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