Büyükşehir'in iyilik ordusu 7 ayda 9 bin kişinin kapısını çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir'in iyilik ordusu 7 ayda 9 bin kişinin kapısını çaldı

Büyükşehir'in iyilik ordusu 7 ayda 9 bin kişinin kapısını çaldı
Habermetre - Haberler | Toplum

"Denizli'de kimse sahipsiz kalmayacak" sloganıyla faaliyete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi yılın ilk 7 ayında 9 bin dolayında vatandaşın imdadına koştu.

"Denizli'de kimse sahipsiz kalmayacak" sloganıyla faaliyete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi yılın ilk 7 ayında 9 bin dolayında vatandaşın imdadına koştu. Belediyeciliğin sadece alt yapı, yollar ve parklar yapmak olmadığını gönüllerin de yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, "İnsanlarımızın dertlerine derman olabiliyorsak ne mutlu bize" dedi. 09. 08. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Evde bakım ve sağlık hizmetinin yanında yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen sedye ile taşınması gereken hastaların sağlık kuruluşlarına naklini tam donanımlı ambulansları ile gerçekleştiren merkez bugüne kadar on binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi bu kapsamda 2021 yılının ilk 7 ayında 4 bin 268 kişiye evde bakım, bin 354 kişiye evde sağlık ve 3 bin 378 kişiye de hasta nakil hizmeti vererek toplamda ihtiyaç sahibi 9 bin vatandaşın kapısını çaldı. Vatandaşların evine belirli aralıklarla gitmeyi sürdüren ekipler 9 bin vatandaşı toplamda 82 bin kez ziyaret ederek dertlerine derman oldu. Başkan Zolan: "Ne mutlu bize" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin en önemli hizmetlerinden biri olduğunu vurgulayarak çok hassas bir görev gerçekleştirdiklerini söyledi. Bugüne kadar on binlerce vatandaşın en zor zamanında imdadına koştuklarını ifade eden Başkan Zolan, "Günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşlarımızın kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. Bunların yanında vatandaşlarımıza koruyucu ve iyileştirici sağlık ile tam donanımlı ambulanslarımızla ücretsiz hasta nakil hizmetimizi de başarı ile sürdürüyoruz. Belediyecilik sadece alt yapı, binalar, yollar, parklar yapmak değil gönüller de yapmaktır. İnsanlarımızın sorununu çözebiliyor, dertlerine derman olabiliyorsak ne mutlu bize" dedi. Evde Bakım ve Sağlık Merkezi bir telefon kadar yakınınızda Günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, engelli, yatalak ve maddi durumu yetersiz vatandaşların kişisel bakımları, yaşadıkları yerin temizlik ihtiyaçları ile tanısı konulmuş sağlık sorunlarına evde planlanmış olan tedavisinin takibi ve uygulamasını gerçekleştiren Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar 0 (258) 377 20 12 numaralı telefonu arayarak başvuru kaydını oluşturabilir. . Benzer Başlıklar

Büyükşehir'den ormanlarda temizlik seferberliği

Başkan Zolan'dan traktörü yanan çiftçiye yeni traktör müjdesi

Büyükşehir gençlerin geleceğine yön veriyor

Alkışlar Büyükşehir Belediyespor'a

Büyükşehir yaban dostlarına da sahip çıkıyor

Honaz ve Pamukkale'nin muhtelif mahallelerinde su kesintisi

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Yonca Evcimik Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir'in iyilik ordusu 7 ayda 9 bin kişinin kapısını çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 15:31:24. #1.14#

title