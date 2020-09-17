Büyükşehir'in 'ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi' belgesi yenilendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehir'in 'ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi' belgesi yenilendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi pandemiye rağmen çalışma kalitesinden taviz vermeyerek 'ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi' belgesini yeniden almaya hak kazandı.

Büyükşehir'in 'ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi' belgesi yenilendi
17.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:11

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi pandemiye rağmen çalışma kalitesinden taviz vermeyerek 'ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi' belgesini yeniden almaya hak kazandı.

İlk kez 2016 yılında ISO 9001 kalite belgesiyle tanışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla ISO 9001 kalite belgesinin yenilenmesi adına yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, belgenin güncel versiyonuna uygun yapılanarak yeniden almaya hak kazandı. Kalite konusunda sürdürülebilir bir gelişim sağlayan Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisine rağmen süreci iyi yöneten kurumlar arasında yer alarak aldığı tedbirler ve sahadaki uygulamaları ile tam not aldı. Pandemi boyunca KOVID-19 tedbirlerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, bu alanda yaptığı çalışma ve hizmetlerle göz doldururken, rutin faaliyetlerini de gayretli çalışmaları ile eksiksiz sürdürdü. Pandemi süreci öncesinde konuyla ilgili çalışmalara başlayan ISO 9001 Yönetim Sistemi güncelleme faaliyetleri geride bıraktığımız Temmuz ayı başında tamamladı. Kalite standartları bakımından yapılan uluslararası denetimler neticesinde süreçten başarı ile çıkan Büyükşehir Belediyesi; kurumların yönetim modellerini ve hizmet kalitesini de kuşkusuz önemli ölçüde etkileyen bu süreçte belgeyi yeniden almayı başardı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Angela Merkel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hanife Barış Falay Halil Sezai Candaş Tolga Işık
Spor Jose Sosa Burak Yılmaz Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Erkek Çocuk Şişli Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir'in 'ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi' belgesi yenilendi - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 14:16:24. #1.15#
title