Büyükşehir'in İnternet Üzerinden Ücretsiz Tyt, Lgs ve Ayt Kurs Kayıtları Başladı
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Büyükşehir'in İnternet Üzerinden Ücretsiz Tyt, Lgs ve Ayt Kurs Kayıtları Başladı

Büyükşehir'in İnternet Üzerinden Ücretsiz Tyt, Lgs ve Ayt Kurs Kayıtları Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Büyükşehir'in internet üzerinden ücretsiz TYT, LGS ve AYT kurs kayıtları başladıZeydan Karalar, "Gençlerimiz geleceğe emin adımlarla ilerleyecek.

Büyükşehir'in internet üzerinden ücretsiz TYT, LGS ve AYT kurs kayıtları başladı

Zeydan Karalar, "Gençlerimiz geleceğe emin adımlarla ilerleyecek. "

Büyükşehir'den eğitime önemli katkı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, Sanal Akademi aracılığıyla internet üzerinden ücretsiz şekilde yararlanılabilecek TYT, LGS ve AYT kurs kayıtları başladı.

Adana'da yaşayan ortaokul ve lise öğrencilerinin internet üzerinden sınırsız şekilde yararlanabileceği "Sanal Akademi" ile ilgili bilgi veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Çocuklarımızın gelişimine katkı sunacağız. MEB müfredatına uygun bu eğitim sisteminden öğrencilerimiz ücretsiz yararlanacak. Öğrencilerimizin gönüllülük esaslı bu güzel proje ile geleceğe emin adımlarla ilerleyeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

sanalakademi. adana. bel. tr

Bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler http: ://sanalakademi. adana. bel. tr adresinden, 03224580338 nolu telefondan ve ALO 153 çağrı hattından yararlanabilecek.

sanalakademi. adana. bel. tr adresine girecek öğrenci ve veliler kayıt ve giriş için gerekli yönlendirmelere ulaşabiliyor.

Kaynak: Habermetre

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