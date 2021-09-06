Büyükşehir'in Hizmet Noktalarındaki Tuvaletlere Saldırılar Sürüyor
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Büyükşehir'in Hizmet Noktalarındaki Tuvaletlere Saldırılar Sürüyor

Büyükşehir'in Hizmet Noktalarındaki Tuvaletlere Saldırılar Sürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların kullanımı için inşa ettiği tuvaletlere saldırılar devam ediyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların kullanımı için inşa ettiği tuvaletlere saldırılar devam ediyor. Mersin merkez ve Tarsus'ta yapılan saldırılarda aynı gün içinde 7 nokta kullanılamaz hale getirildi. Saldırılar, Büyükşehir tarafından Kültür Park boyunca hizmete açılan bakkal ve kafelerin tuvaletleri ile Tarsus'ta Berdan Baraj bölgesinde bulunan Devlet Parkı tuvaletlerinde yaşandı.

Saldırılar bitmek bilmiyor

Adnan Menderes sahilindeki kafe ve bakkallarda yer alan tuvaletlerde musluk bataryalarını çalan saldırganlar, 3 bataryaya da zarar verdi. Ayrıca Kır Kahvesi arkasında bulunan tuvalete ve sahilde bulunan uçak ile gemi anıtı karşısındaki bakkal tuvaletine de saldırı teşebbüsünde bulunuldu. Büyükşehir görevlilerini görünce kaçan saldırganlar için gerekli işlemler başlatıldı.

Tarsus Devlet Parkı'nda ise tuvaletin engelli vatandaşlar için ayrılan bölümünde lavaboyu çalan saldırganlar, kapılarda kabartma olarak bulunan işaretler, tavanda bulunan kaplama malzemeleri, sabunluklar, tuvalet kağıtlarının takıldığı aparatlar ve bazı noktalardaki fayansları da kırdı.

"Gerekli incelemeyi başlattık" Gerçekleştirilen saldırılara yönelik bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda Kültür Park Sorumlusu olarak görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Kerem Açıkel, vatandaşların böyle durumlarla karşılaştıklarında görevlilere bildirmelerinin önemine dikkat çekti. Saldırılarla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını belirten Açıkel, "Personellerimizin rutin kontrollerinde Limon Kafe'de, Bakkal 1 ve Bakkal 2'de, spor sahası yanındaki WC, bunun yanında yunuslu göbek bölgesinde bulunan WC'de musluk bataryalarımızın çalındığını fark ettik. Personelin bize bildirmesi üzerine emniyet görevlilerine haber verdik. Polisler geldi, gerekli incelemeyi başlattılar. Ekiplerimiz de bir an önce onarmak adına tekrar monte ettiler. Vatandaşlardan tek ricamız böyle bir şeyle karşılaştıklarında lütfen bizlere, sahada çalışan temizlik personeline bildirsinler" dedi.

Yayın Tarihi: 6. 9. 2021 09: 11: 13

Kaynak: Habermetre

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