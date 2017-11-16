Büyükşehir'in Hedefi Değişim ve Dönüşüm

Göreve seçilmesinin ardından ilk meclis toplantısını yöneten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye bürokrasisi ve sistemin işleyişiyle ilgili düzenlemelerin ardından Bursalıların hayatlarının daha da kolaylaşacağını söyledi.



Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Ankara Yolu'ndaki meclis binasında gerçekleşen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın ilk kez yönettiği toplantıda rutin gündem maddeleri görüşüldü. Başkan Aktaş, basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda görev değişimleri, makam araçları ve çalışma stili konularında açıklamalarda bulundu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde saat gibi tıkır tıkır işleyen ve vatandaşın hayatını kolaylaştıran bir sistem kuracaklarını ifade etti. Bunun için 2 Kasım tarihinde göreve gelir gelmez kolları sıvadıklarını ve çalışmalara başladıklarını kaydeden Başkan Aktaş, ilk olarak belediye bürokrasisinde bazı değişikliklere gittiklerini belirtti. İki genel müdürün istifasının alındığını, 3 genel sekreter yardımcısıyla ise yolların ayrıldığını kaydeden Başkan Aktaş, "Türkiye'nin 4. büyük ili ve belediyesinden bahsediyoruz. Eldeki mali durumu ve farklı gerçeklikleri de göz önüne alarak, ona göre rantabl adımları atmak durumundayız. Çalıştırdığımız personeli de diğer paydaşlarımızı da vatandaşı da mağdur etmeden, sağlıklı adımlar atmak zorundayız. Bütün heyecanımız, bütün derdimiz bununla alakalıdır. Sistemi saat gibi tıkır tıkır işletmek istiyoruz. Paranın, projenin ve personelin yönetimi belediyeciliğin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Bu sistem ne kadar sağlıklı bir şekilde kurulup işletilirse, belediyecilik de o kadar keyifli olur ve vatandaşa kendisini fazlasıyla hissettirir. Biz bunun peşindeyiz" diye konuştu.



Başkanlık değişimiyle birlikte hem idari, hem de kaideler bakımından rutin düzenlemeler yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, belirli bir süreden sonra belirli şeylerin kanıksanmaya ve sıradanlaşmaya başladığını belirterek, hizmetleri daha işler kılabilmek adına bu tür hamleleri yaptıklarını anlattı. Kendilerine teslim edilen emaneti son dakikaya kadar Bursa için taşımaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Aktaş, "İnsanlar tebessüm ediyorsa, ekonomi sağlıklı işliyorsa, şehirde değişim ve dönüşüm varsa doğru işler yapıyorsunuz demektir. Sıkıntılar varsa, problem olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Bu yönüyle biz de Büyükşehir Belediyemizle alakalı 3 genel sekreter yardımcımızdan müsaade istedik. Yeni genel sekreter yardımcılarımızla birlikte, yarından itibaren bazı daire başkanlıkları ve şube müdürlükleri üzerinde de düzenlemeye gideceğiz. Bu manada bir değişim söz konusudur. Kanun neyi tanımladıysa, biz onu yerine getiriyoruz. Ben bu şehri yönetmiş ve emeklilik hakkını kazanmış arkadaşlarımızdan anlayış bekliyorum. Uygularlar ya da uygulamazlar, kendileri bilir ama yakışık olan budur. Nihayetinde bizim çalışmaları geliştirmemiz ve daha ileriye götürmemiz lazım. Bundan sonra Bursa'mız için neler yapabiliriz, insan hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz, Bursa'yı nasıl yaşanabilir bir şehir yapabiliriz, bunun derdi ve heyecanı içerisindeyiz. Bu değişim ve dönüşümü böyle algılamanızı istirham ediyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Aktaş, meclis açıklamasında makam araçları konusuna da işaret etti. Bu konuda herkesin kanaatine saygı duyduklarını belirten Başkan Aktaş, belediyede bir tane makamın bulunduğunu ve onun da Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamının olduğunu kaydetti. Diğerlerinin tamamının hizmet maksatlı olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Şahsen kendim de evden belediyeye gelirken ya da eve giderken kendi aracımı kullanacağım. Bunu 13,5 senedir hamdolsun İnegöl'de uyguluyorduk. Aynı uygulamayı burada da yapacağız. Unvanı ve vasfı ne olursa olsun daire başkanlarımız, şube müdürlerimiz, genel müdür ve genel müdür yardımcılarımız bunu uygulamakla yükümlüdürler" ifadelerini kullandı.



Başkan Aktaş, toplantısında su indirimi konusuna da değindi. Şu anda konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olduğunu ve değerlendirmenin ardından Meclis'te yürürlüğe girerek onaylanacağını belirten Başkan Aktaş, "Su indirimi konusu hissiyatla alınabilecek bir karar değil. Gönlüm arzu eder ki suyu yüzde 50 indirmek. Çok isterim gerçekten. Ama önümüzde gerçekler de var. Buna göre düzenleme yapıp, halkın istifadesine sunacağız" açıklamasında bulundu.



Aktaş, ulaşım konusunda dezavantajlı gruplar ile çok çocuklu ailelere yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi. - BURSA