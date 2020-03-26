Büyükşehir'in hayvan nakil araç filosu genişliyor
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Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Araç

Büyükşehir'in hayvan nakil araç filosu genişliyor

Büyükşehir'in hayvan nakil araç filosu genişliyor Sağlık İşleri Daire Başkanlığı kanamalı, yaralı veya travmaya maruz kalan sokak hayvanlarına daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla 4 yeni sokak hayvanı hasta nakil aracını daha filosuna kattı.

26.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:49
Büyükşehir'in hayvan nakil araç filosu genişliyor

Büyükşehir'in hayvan nakil araç filosu genişliyor

ANKARA - Sağlık İşleri Daire Başkanlığı kanamalı, yaralı veya travmaya maruz kalan sokak hayvanlarına daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla 4 yeni sokak hayvanı hasta nakil aracını daha filosuna kattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde sokak hayvanlarının yardımına koşuyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı kanaması, yarası, kırığı ya da çeşitli hastalığı olan sokak hayvanlarına acil yardım hizmeti kapsamında daha hızlı müdahale edebilmek için 4 yeni hayvan nakil aracı alarak araç filosunu genişletti. Büyükşehir'e bağlı merkezlere yaralı olarak getirilen sokak hayvanlarına rehabilitasyon işlemlerinin yanı sıra veterinerler tarafından kısırlaştırma operasyonu da yapılıyor.

Merkezlerde hazır bekleyen ekipler, BAŞKENT 153'e gelen günlük 40-50 arasındaki ihbarı değerlendirerek, sokak hayvanlarına anında müdahale ediyor. Ocak 2020 tarihinden itibaren bugüne kadar bu merkezlerde bin 220 sokak hayvanı tedavi edilerek, rehabilitasyon işlemine tabi tutuldu.

Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri, 10 adet hayvan nakil aracı ile 7 gün 24 saat sokak hayvanlarına hizmet verirken, yeni alınan 4 donanımlı araçla birlikte toplam hayvan nakil araç sayısı 14'e yükseldi. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla araç sayısını artırdıklarını söyleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şöyle konuştu:

"Hayvanların daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için gayret gösteriyoruz. Özellikle yaralı ve hasta hayvanlarımızı ihbar aracılığı ile ileten hayvanseverlerimiz var. Biz de daha etkin ve hızlı ulaşabilmek için araç sayımızı artırdık. Daha önce 10 araçla hizmet veriyorduk, artık 4 yeni aracı daha filomuza kattık. Araçlar 3 hayvana müdahale edebilecek şekilde donanımlı olarak tasarlandı. Trafikte daha hızlı, manevra kabiliyeti daha yüksek araçları tercih ettik. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde hayvanlara müdahale edebileceğiz."

Büyükşehir Belediyesi gönüllü hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak, koronavirüs salgını nedeniyle kapanan kafe ve restoranlar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor.

Büyükşehir'in hayvan nakil araç filosu genişliyor

Kaynak: İHA

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Büyükşehir'in hayvan nakil araç filosu genişliyor

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