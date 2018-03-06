Büyükşehir'in Halter Takımı Türkiye İkincisi Oldu

Halter Federasyonunun tarafından düzenlenen 1. Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasında Gaziantep Belediyespor Kulübü takım halinde Türkiye 2'incisi oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde olimpiyat ve dünya şampiyonu merhum halterci Naim Süleymanoğlu adına Kamil Ocak Spor Salonunda düzenlenen ve 4 gün süren yarışmalarda, Bayanlarda, Ankara Büyükşehir Belediyespor 154 puanla 1'inci, Gaziantep Belediyespor Kulübü 144 puanla 2'inci, Ankara Gonca Kulübü ise 138 puanla 3'üncü oldu.

Erkeklerde ise, Ankara ASKİ spor Kulübü 212 puanla 1'inci, Ankara Büyükşehir Belediyespor Kulübü 181 puanla 2'inci, Hatay Payas Belediyespor 160 puanla 3'üncü oldu.

Bayanlar kategorisi 23 yaş altı 69 kiloda yarışan Duygu Aynacı, silkmede 116 kilo kaldırarak Türkiye rekoru kırdı. Yaklaşık bir ay önce kurulan Gaziantep Belediyespor Kulübü bünyesinde yarışmalara başlayan Aynacı, daha önce de Türkiye şampiyonu ve rekortmeni, Gençler Avrupa üçüncülüğü ve Gençler Dünya üçüncülüğü başarılarını da elde etti.

Gaziantep Belediyespor Kulübü Halter Takımı, bu sene yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda daha iyi dereceler elde etmek için çalışmalarını yükseltti. - GAZİANTEP