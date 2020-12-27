Büyükşehir'in 'gönüldaşları' göreve hazır
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Büyükşehir'in 'gönüldaşları' göreve hazır

27.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:07
Büyükşehir'in 'gönüldaşları' göreve hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, gönüllülük kavramının toplumda daha geniş kitlelere yayılması hedefiyle başlattığı 'Bursa Gönüllü Hareketine' katılan gönüllüler, Bursalılara hizmette gönüllü olarak görev almaya hazır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, gönüllülük kavramının toplumda daha geniş kitlelere yayılması hedefiyle başlattığı 'Bursa Gönüllü Hareketine' katılan gönüllüler, Bursalılara hizmette gönüllü olarak görev almaya hazır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde farklı bir etkinliğe imza atarak 'Bursa Gönüllü Hareketini' başlatmıştı. Gönüllülerin, evde bakım, gezici sağlık, turizm/rehberlik, itfaiye, zabıta, kenti güzelleştirme, temizlik faaliyetleri, akademik danışmanlık ve sosyal hizmetler gibi alanda gönüllü olarak hizmet etmesine imkan sağlayacak projede büyük ilgi gördü. Gönüllülük kavramının toplumda daha geniş kitlelere yayılması, günlük hayatın doğal bir parçası haline gelmesi, gönüllü çalışmaların yerel, ulusal ve global platformlarda tanıtılmasını hedefleyen çalışmada yer almak isteyen gönüllüler, Bursa Gönüllü Formunu dolturarak gönüllüler kervanına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin gönüllüler kervanına katılan gençler, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen tanışma toplantısında bir araya geldi. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurulları gereği iki ayrı oturumda yapılan toplantıda hem gönüldaşlar birbiriyle tanıştı, hem de sahada yapabilecekleri çalışmalar ele alındı. Her yaştan ve meslek grubundan gönüllülerin katıldığı toplantıda sosyal hizmetler erzak dağıtımı, sokak hayvanlarının beslenmesi ve YKS sınavına hazırlanan gençlere yönelik soru kitapçığı dağıtımı gibi etkinliklerde yapılacak çalışmalar ele alındı. - BURSA

Büyükşehir'in 'gönüldaşları' göreve hazır
Büyükşehir'in 'gönüldaşları' göreve hazır
Büyükşehir'in 'gönüldaşları' göreve hazır
Büyükşehir'in 'gönüldaşları' göreve hazır
Büyükşehir'in 'gönüldaşları' göreve hazır
Büyükşehir'in 'gönüldaşları' göreve hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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