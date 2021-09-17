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Büyükşehir'in Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi, Türkiye Şampiyonası ile Hizmete Açılıyor

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Büyükşehir'in Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi, Türkiye Şampiyonası ile Hizmete Açılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sanayinin, ticaretin, kültürün, sağlığın ve turizmin merkezi olan Kayseri'yi sporun da merkezi yapmak için yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk...

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sanayinin, ticaretin, kültürün, sağlığın ve turizmin merkezi olan Kayseri'yi sporun da merkezi yapmak için yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nin, Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası ile açılacağını söyledi.

Spor Toto Başkanlığı'nın da destekleriyle yapımı tamamlanan tesisin Anadolu Harikalar Diyarı yanında hizmet vereceğini belirten Başkan Büyükkılıç, yarın resmi törenle tesisin açılacağını duyurdu.

Büyükkılıç, geleneksel Türk sporlarının, gelenekten geleceğe kazandırılmasında büyük bir rol üstlenerek şehrin önemli kazanımlarından biri olacak Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisin, Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası ile hizmete açılacağını ifade etti.

FESTİVAL TADINDA AÇILIŞ

Şampiyonanın iki gün süreceğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Açılışta şampiyonanın yanı sıra atlı okçuluk gösterileri, atlı cirit gösterileri, mas güreşi, mangala, satranç gibi çeşitli faaliyet ve oyun alanlarıyla festival tadında, 7'den 70'e vatandaşlarımızın keyif dolu anlara şahitlik edeceği bir etkinlik düzenlenecek. Tesisimiz, şehrimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Tesiste, 44 bin 500 metrekare arsa alanı, 5 bin metrekare toplam kapalı inşaat alanı ve 17 bin metrekare toplam açık inşaat alanı içerisinde sosyal tesis, çok amaçlı spor salonu, atlı okçuluk açık manej, olimpik okçuluk açık ve kapalı saha, açık ve kapalı kültürel-sosyal alanlar, kapalı ve açık güreş alanları, açık festival çayırı, yem ve malzeme depoları ve tavlalar yer alacak.

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