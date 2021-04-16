Büyükşehir'in Geleneksel Ramazan Etkinlikleri sürüyor
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Büyükşehir'in Geleneksel Ramazan Etkinlikleri sürüyor

Büyükşehir'in Geleneksel Ramazan Etkinlikleri sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Ayı boyunca gerçekleştireceği Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Ayı boyunca gerçekleştireceği Ramazan etkinlikleri devam ediyor. Çevrimiçi düzenlenen etkinlikler kapsamımda dün akşam Tiyatro Fayton'un sahnelediği 'Meddah ve Meşk-i Muhabbet' evlerden izlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ramazan Etkinlikleri; bu yıl pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Özel tiyatroları da destekleyen etkinliklerin ilkinde Düşevi Tiyatro Ekibinin Hazırladığı "Hoş Geldin ya Şehr-i Ramazan" izleyicilerle buluşmuştu.

"Nostalji yaşanıyor"

İkinci gün Beyoğlu Sanat grubunun Gölge Oyunu "Karagöz'ün İftar Daveti" üçüncü gün ise Tiyatro Fayton topluluğunun "Meddah ve Meşk-i Muhabbet" ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından izleyiciyle buluşan etkinlikler Ramazan nostaljisi yaşattı.

"Çevrimiçi etkinlikler"

Ramazan ruhunu yaşatmak amacıyla özel olarak hazırlanan ve farklı tiyatro gruplarının yer aldığı "Çevrimiçi Ramazan Eğlenceleri" 30 gün boyunca her akşam saat 18.00'da ABB TV Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

"Ramazan etkinliklerinde ilk hafta"

Ramazan 4. Gün Kavuklu ve Pişekar 1 "Ortaoyunu" - Mavi Bisiklet, Ramazan 5. Gün Ramazana Özel Direklerarası Müzikleri - Penguen Sanat, Ramazan 6. Gün, Kavuklunun Kısmeti "Ortaoyunu" - Kırmızı Kalem, Ramazan 7. Gün, İbiş ile Memiş - Tiyatro Fayton - ANTALYA

Büyükşehir'in Geleneksel Ramazan Etkinlikleri sürüyor
Büyükşehir'in Geleneksel Ramazan Etkinlikleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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