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İbradı'da kestane fidesi dağıtımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İbradı'da kestane fidesi dağıtımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı'da üreticilere kestane fidesi dağıtımı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı'da üreticilere kestane fidesi dağıtımı yaptı. Ürün çeşitliliğini artırmak için ilçelerde iklim ve toprak çeşitliliğini dikkate alarak fide ve fidan desteğinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, kestane ve bal üretiminin yoğun olarak yapıldığı İbradı'da kestane fidesi dağıttı.

"Aşılama yapılacak"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından alınan kestane tohumları üretim seralarında fide olarak yetiştirildi. Dikime hazır hale gelen fideler S.S. İbradı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kestane üreticilerine dağıtıldı. Dağıtımın ardından dikim ve üretim sürecinde de üreticileri yalnız bırakmayacak olan Büyükşehir Belediyesi fideler büyüdükten sonra aşılamalarını yapacak. - ANTALYA

İbradı'da kestane fidesi dağıtımı

İbradı'da kestane fidesi dağıtımı

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