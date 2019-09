Büyükşehir'in ev sahipliğinde gençlik çalıştayı toplandı

28.09.2019 11:28

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep Gençlik Komisyonu Gençlik Çalıştayı toplandı. Gençlerin pençesine düştüğü bağımlılık, çalıştayın konu başlığı oldu.



Çalıştayda, madde-alkol bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, alışveriş-tüketim bağımlılığı, duygusal bağımlılık ve son olarak oyun-teknoloji bağımlılığı konuşuldu.



"Gençlerin bakış açısıyla çözüm üreteceğiz"



Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde toplanan çalıştayın açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Siz gençleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. KADEM'in çalışmalarındaki gücünü gördük. KADEM ailesini tebrik ediyorum. Gençlere ve insana dair her türlü problemi gönüllülükle çözmeyi hedefliyor. Sivil Toplum Örgütü olmak kolay değildir. Çünkü bu işte gönüllülük esastır. Modern dünya, sonuçla uğraşmayı bırakmamızı söylüyor. İş işten geçtikten sonra ne yaparsak yapalım sonucu değiştirmez. Bu nedenle en önemli şey koruyucu ve önleyici tedbirlerdir. Biz bu tedbirleri zamanında aldığımızda sonuçlara etki edebiliriz. Gençlerin, koruyucu ve önleyici tedbirler hususuna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü her kötü sonucu değiştiren yaklaşım burada yatıyor. Doğru analizleri yapmamız için gençlerin bakış açısını öğrenmemiz gerekiyor. Dünya çok hızlı değişiyor. Bu nedenle gençlerimizin sorunlarına eğilebilmemiz için onları dinlememiz gerekiyor. Sizin bakış açınızla çözüm üretmek gerekiyor. Ancak temel sorunlarımızın başında birbirimizi dinlememek geliyor. Bizim öncelikle birbirimizi dinlemeyi öğrenmeliyiz. Sorun çözme kapasitemizi geliştirmeliyiz. O yüzden Vali Gül'le şunu söylüyoruz 'Her şeyi düzeltemeyiz ancak sorun çözme kapasitemizi artırabiliriz'. Dünya da bu ve benzeri problemlerle uğraşıyor. Bizim insanı merkeze alan sosyal adaleti sağlayıcı bir modele ihtiyacımız var. Özümüze dönmeliyiz. Bugün bu çalıştayın konuştukları ve düşündükleri bizim için çok önemlidir. Biz, siz gençlerin düşüncelerinden yola çıkarak çalışmalarımızı yürütmeyi istiyoruz" dedi.



"Özgüveni olmayan gençler bağımlılıktan kurtulamaz"



Gaziantep Valisi Davut Gül, bağımlılığın sadece gençlerin meselesi olmadığına tüm toplumun meselesi olduğuna dikkati çekerek, "Bağımlılık denilince ilk akla uyuşturucuyla mücadele geliyor. İnsanlara en kolay gelen yöntem polis sayısını artırın sokak başlarını tutsun, uyuşturucu gündemimizden çıksın. Bir şeyi görmemek, bir şeyi yok saymak, onun olmadığı anlamına gelmez. Böyle bir şey yok. Bunun sebeplerine eğilmemiz lazım. Devlet, polisiye tedbirleri alıyor ama bunun yanı sıra gençleri merkeze koyarak okullarımızda Gazi Şehir Meclisleri oluşturduk. Buradaki amacımız ilkokuldan itibaren çocuklarımızın karar merciinde olsun istedik, özgüven eksikliğinin giderilmesini istedik. Özgüveni olmayan, hayır diyemeyen çocuklar ve gençlerin bağımlılıktan kurtulma şansı yok. En büyük sıkıntımız, kendisinin yapmadığını çocuklardan beklemektir. Bu doğru bir yaklaşım değil. Çocuklarımız düzgün olsun, kitap okusun, iyi olsun istiyoruz. Özellikle çocuklarımızın ana okulundan itibaren spor yapmasıyla birlikte hareket etme birlikte paylaşma gibi toplumsal kültürü oluşturarak onları hayata alıştırmamız gerekiyor. Onun için 'Spor Şehri Gaziantep' adlı projemiz var. Proje kapsamında her okulda spor kulüpleri kurduk ancak bu tür çalışmalar bağımlılık sorununu tamamen ortadan kaldırmaz ama bir iki adım daha da iyileştirir" ifadelerini kullandı.



"Çalıştaya 11 ilden katılım oldu"



Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Gaziantep İl Temsilcisi Sabiha Doğan ise, "Çok heyecanlı bir hazırlık süreci yaşadık. Şimdiye kadar birçok etkinlik ve projede yer aldık. Fakat gençlik çalıştayı bizim için çok daha anlamlıydı. Öncelikle çalıştayımız yerel bir organizasyonla sınırlı değil. Şu an 11 ilden katılım var. Biz gençlik çalıştayını ilan ettiğimiz zaman o kadar çok başvuru oldu ki kimi ne şekilde eleyeceğimize karar vermek bir hayli zaman aldı. Demek ki bağımlılıkla ilgili gençlerimizin bir araya gelerek konuşması gerekiyor. Yapılan yoğun başvurulardan biz bu anlamı çıkardık. Bağımlılık konusunu seçme sebeplerimizden biri genel bir açıdan baktığımızda bağımlılık konusu hakkında görüş bildirenler yetişkin insanlardı. Bu konunun gençlere yöneltilmesini istiyoruz. Bağlılık ve bağımlılık konusu gençlerimizin bakış açısıyla görmek ve duymak istedik. Çözüme ilişkin bizlere sunacakları görüşleri öğrenip kamuoyuna sunmayı hedefledik. Bizim burada 5 masamız bulunuyor. Madde ve alkol bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, alışveriş ve tüketim bağımlılığı, duygusal bağımlılık ve son olarak oyun ve teknoloji bağımlılığı. Bu masalarda yer alan konu başlıklarından yola çıkarak neden bağımlı olduğumuzu gençlerle birlikte araştırmak istiyoruz. Bilimsel araştırmalar bu durumu kuşaklara indirgeyerek belli açıklamalar yapıyor. Fakat gençlerimizin ne diyeceği de bizler için çok önemlidir. Bizim bunu kulak ardı etmememiz gerekiyor. Sorunun hangi grupta veya olguda olduğunu öğrenerek bu problemi çözmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.



"Gençler yaş, cinsiyet ve ırk gözetmeksizin milletine fayda sağlayacaktır"



Gaziantep Gençlik Komisyonu Başkanı Betül Seda Tatar da ayakları üzerinde duran ve geleceğe daha emin adımlarla yürüyen bir Türkiye'nin olduğunu aktardı. Tatar, "Geleceğe daha kararlı bir şekilde yürüyen Türkiye'nin yarına emanetleri biz gençleriz. Bu nedenle toplumun her konusuyla ilgilenmeliyiz ve beraberinde çözüm odaklı düşünerek problemlerimize son vermeliyiz. Biz gençlerin yaş, cinsiyet ve ırk gözetmeksizin her alanda milletine fayda sağlayacağına inanıyoruz ve çalışmalarımızı bu inançla sürdürüyoruz. Bu yüzden son dönemlerde karşımıza çıkan bağımlılık konusunu gençlerin gözünden incelemek istedik. Çalıştay sonucumuzda yayımlanacak olan bildirinin toplumun her kesiminde kabul göreceğini umut ediyoruz. Farklı illerden yoğun ilgi göstererek çalıştayımıza katılan genç arkadaşlarımıza, ilgisi desteğiyle önümüzü açan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve göreve başladığı günden bu yana gençler başta olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olan Vali Davut Gül'e teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA