Engelleri Ortadan Kaldıran Proje hizmete başladı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Özderici ailesi işbirliği ile hayata geçirilen Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Eğitim Öğretim Başlangıcı ve Tanıtım Töreni, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, donanım ve fonksiyonellik açısından alanında Türkiye'nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi ile tüm engelleri ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Erenköy Mahallesi, Talas Bulvarı'nda faaliyet gösterecek olan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici işbirliği sayesinde hayata geçirilen Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Eğitim Öğretim Başlangıcı ve Tanıtım Töreni'ne Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, sevilen sanatçı Metin Şentürk ile Özderici Vakfı adına Ahmet Özderici ve aile üyeleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Özderici Vakfı adına açılış konuşması için kürsüye gelen Ahmet Özderici'nin "Allah bize nasip etti, bu tesisi tamamladık, çok şükür. Annemizin, babamızın hayrına" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, sevilen sanatçı Metin Şentürk'ün özellikle Kayseri'deki etkinliklere katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kayseri için özel bir güne şahitlik ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Bir farkındalık anlamında, yaptığımız hizmetlerin yanında, yapacaklarımızı hatırlama, o dostlarımızın yanında yer alma bağlamında değerlendiriyoruz. Bir güne özgü bir anma ya da hatırlanmadan öte, her gün onlarla olma birlikte olma yolunda özenle gayret gösterdiğimizi hatırlatmak istiyorum" dedi. Başkan Büyükkılıç, hayırsever Ali Rıza Özderici ve ailesine hayırlarından dolayı teşekkürlerini ileterek, "Engeli olan özel kardeşlerimiz ve tüm Kayserililer engelsiz yaşam merkezine kavuşuyor. Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'miz isminden de anlaşılacağı üzere yine hayırseverlerimizin destekleri ve işbirliği ile yapılmış olan anlamlı ve önemli bir çalışma. Burada Ahmet kardeşimiz duygulandı, biz de inanın ondan daha fazla duygulanıyoruz. Ömrüm süresince duyduğum bir isim olan Ali Rıza Özderici ve kıymetli ailesine minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Haseki bakanımızın sürekli hayırseverlerle ilgili bahsettiği konularda ismi geçen, zirveye oturan bir isimdir. Cenab-ı Allah rızasına uygun, gerek kendisine gerek ailesine bol rızık versin. İşte Kayseri farkı bu, hayırseverler şehri Kayseri derken 'hayrın kadar konuş' derken işte en güzel örneklerden birisidir" diye konuştu.

"Yatırımlarımız ile engelleri ortadan kaldırıyoruz"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşları daha iyi anlayabilmek ve onlara her alanda fırsat eşitliği sunmak için uluslararası farkındalık günü olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, "Sizler bizim özel kardeşlerimizsiniz. Sizlerin istifadesine yönelik yaptığımız her çalışmayı belediyemiz hizmetleri içerisinde en özel detay olarak değerlendiriyoruz. Özellikle ifade etmek isterim ki sizlere hizmet ederek, dualarınızı almaya çalışmaktan tüm ekibimizle ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Özel kardeşlerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, fedakar aileleriyle birlikte kendilerini saygıyla ve sevgiyle selamlarken, bu kapsamda bugün tanıtımını yaptığımız yatırımımız ile engelleri ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı. Gençlerin engelsiz bir biçimde sorunlarını paylaşarak yetişmesi ve topluma kazandırılması amacıyla çok güzel bir merkez ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, donanım ve fonksiyonellik açısından alanında Türkiye'nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi ile ilgili şu bilgileri verdi:

"0-18 yaş grubunda yer alan zihinsel engelli yavrularımızın her türlü eğitimi alacağı, bir eğitim kompleksi ve rehabilitasyon merkezi olacak. Sosyal alanlarıyla, eğitim alanlarıyla, gerek fizik tedavi gerekse diğer alanlarda etkili olabilecek merkezimiz, yavrularımızın engelsiz bir biçimde yetişmesi ve büyümesi için problemlerini en aza indirdikleri bir merkez. Proje bünyesinde, 11 adet grup eğitim odası, 3 adet atölye, 3 adet yaşam evi, 8 adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları yer alacak. Ayrıca çevre düzenlenmesi kapsamında, her eğitim bloğuna hizmet verecek, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve hobi bahçesi alanı, açık spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonlar da yer alıyor. Şehrimize, yavrularımıza hayırlı uğurlu olsun. Bunun yanında voleybol, basketbol ve hentbol gibi salon sporlarının yapılacağı hem de seyircilerimizin rahatlıkla izleyebileceği çok amaçlı spor salonunu yanına ekledik. Yanına yine tenis salonunu ekledik, yüzme havuzunu da tamamlama niyetiyle çalışmaları hızla devam ediyor. Salt bir kompleksten öte diğer fonksiyonları da belediye olarak eklemek suretiyle olmazsa olmaz olarak gördüğümüz bir tesis kavuşmuş oluyoruz. Bugün burada, devlet-millet el ele, gönül gönüle nihayetlendirdiğimiz ve açılışını gerçekleştirdiğimiz; proje arsa alanı 8 bin 700 metrekare olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin bina zemin kat oturum alanı ve toplam kapalı inşaat alanı 3 bin 200 metrekareden oluşuyor. Merkezde, farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandı. Eğitim blokları, ana kütleden, mental engellilerin ve farklı yaş gruplarının birbirine zarar vermesini engellemek amacıyla kontrollü güvenli kapısı ile ayrıldı. Her bir eğitim bloğu içerisinde, bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüshaneleri, öğrenci giyinme ve temizlik odası ve eğitmen odası yer alıyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliğinin, hizmet ve insan odaklı, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibine sahip belediyecilik anlayışının belirgin örneklerinden olan bir projeyi daha hizmete geçirdiklerini, daha önce hayata geçirilen Engelsiz Çocuk Evi projesi başta olmak üzere çalışmaları sürdürülen hasta yakını misafirhanesi gibi insan odaklı çalışmaların yanında Hospice diye adlandırılan kanser vakalarının nekahet döneminde yapılacak olan hizmet için hazırlanan çalışmanın da yine hayırsever belediye iş birliği ile devam ettiğini hatırlattı. Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmasını şöyle sonlandırdı;

"İnsanına, milletine arkasını dönmeyen, bilakis yüzünü dönen, sonra halkını bağrına basan, halkın bağrından çıkmış bir parti olan ve Türkiye tarihine damga vurarak 19 yıldır tek başına hizmetlerini sürdüren siyasi anlayışımız ile birlikte bu felsefenin yanında ileri bir misyon ve vizyon ile altyapı belediyeciliğin yanında, sosyal, kültürel, sportif, gastronomi ve turizm anlayışındaki belediyeciliği olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Millet Bahçemiz hemen yanı başımızda 1 milyon 260 bin metrekarelik fonksiyonlarıyla yine önemli bir çalışmaya imza attığımızı buradan paylaşmak istiyorum."

Başkan Büyükkılıç konuşmasının ardından Özderici Vakfı adına Ahmet Özderici'ye hediye takdim etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de yaptığı konuşmada, Kayseri'de belediye başkanlarının hayır işinde öncülük ettiğini anlatarak, bu hayır işini ortaya koyan Ali Rıza Özderici'ye ve bu hayra vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm belediye başkanlarına teşekkür etti. Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise böylesi hizmetlerin, projelerin açılış ve etkinliklerin adet haline geldiğini vurgulayarak, böyle bir binanın Kayseri'ye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da bu tesisin kendi alanında Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olarak örnek teşkil ettiğini belirtti. Ayrıca protokol tarafından yapılan konuşmalar, işaret dili ile işitme engellilere aktarıldı. Konuşmaların ardından protokol, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni gezerek, merkez hakkında bilgiler aldılar. Gezi esnasında, müzik odasında gitar çalan Metin Şentürk, Gesi Bağları türküsünü söyledi. Şentürk'ün söylediği türküye protokol de eşlik etti. - KAYSERİ