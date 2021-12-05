Büyükşehir'in Elektrikli Otobüslerinden Büyük Tasarruf ve Karbondioksit Azaltımı

KAYSERİ (Habermetre) - Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi'nin tasarrufa yönelik uygulamaları doğrultusunda faaliyete giren toplu taşımadaki elektrikli otobüsler, gerek çevre kirliliğini gidermeye gerekse maliyetleri düşürerek tasarruf sağlamaya büyük katkıda bulundu.

130 BİN KM'DE 395 BİN TL TASARRUF, 103 TON KARBONDİOKSİT AZALTIMI

Çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak, aynı zamanda maliyetlerde tasarrufu yakalamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A. Ş. bünyesinde toplu ulaşım hizmeti vermeye başlayan elektrikli otobüsler ile toplam 130 bin 500 kilometre kat edilen yollarda 395 bin TL yakıt tasarrufu gerçekleştirilirken, 103 ton karbondioksit salınımının da önüne geçildi.

TASARRUFTA YATIRIMCI, DOĞADA ÇEVRECİ BELEDİYE

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği tasarruf ve çevre konusunda adeta yatırımcı bir belediye olan Kayseri Büyükşehir, Cumhurbaşkanlığı'nın enerji tasarrufu ile ilgili 2023 hedeflerini içeren genelgesi doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik İşler Koordinatörlüğü tarafından yapılan çalışmalarda tasarruf genelgesine tam uyum sağlarken, Büyükşehir'deki çalışmalar kapsamında pek çok alanda otomasyona geçilerek cihazların bakım ve onarımları da gerçekleştirildi.

Öte yandan Akıllı Şehir uygulamaları ile şehrin birçok noktasında otomasyonu sağlayarak hizmetlerin hızlı, etkin ve tutumlu bir şekilde yürütülmesine olanak tanınırken, akıllı sulama, akıllı LED'li aydınlatma, akıllı kavşak gibi projelerle çevreci bir tasarruf anlayışı sürdürülüyor.

Ayrıca toplu ulaşımda yapılan tasarrufa yönelik planlamalar ile yine yakıt tasarrufu ve karbondioksit azaltımı sağlanırken, bitkisel atıklardan gübre üretme projesi ile atılan bitkisel ürünlerin gübreye ve tasarrufa dönüşmesi çalışmaları da devam ediyor.

Diğer taraftan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) aracılığı ile insanlığın en önemli varlığı ve canlılığın olmazsa olmazı olan su konusunda da milyonlarca ton su kayıp ve kaçağının önüne geçildi, temiz suya sahip çıkıldı ve ekonomiye kazandırılarak tasarruf sağlandı.

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