Büyükşehir'in eğitim desteğiyle 48 yaşında üniversiteli oldu

23.09.2019 13:58

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime desteği sayesinde 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Emine Atay üniversiteyi kazandı.



Atatürk Üniversitesi'ndeki eğitime başlayacağını söyleyen 3 çocuk annesi Atay, kadınlara desteğinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.



İlkokul mezunu olduğunu, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdiğini ifade eden Atay, "Ortaokulu ve liseyi dışarıdan okudum. Liseyi Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu etüt merkezinde çalışarak bitirdim. Onlarla üniversite sınavına da hazırlandım ve onların sayesinde kazandım" dedi.



Lisans eğitimini bitirdikten sonra yüksek lisansla eğitimine devam etmek istediğini söyleyen Atay üç çocuğunun olduğunu, kızının şu anda matematik öğretmeni olarak görev yaptığını, erkek çocuklarının her ikisinin de üniversitede mühendislik okuduğunu belirtti.



Etüt merkezine üç yıldır geldiğini belirten Atay, "Burada hem liseyi bitirdim hem de üniversiteyi kazandım. Önce benim gibi dışarıdan liseyi bitirmeye çalışanlar için ayrı bir sınıf açtılar. Kendi yaş grubumda veya daha büyük öğrencilerle derslere geldim. Bazıları devam etti, bazıları ailevi sebeplerden bırakmak zorunda kaldı. Fakat ben üç yıl boyunca devam ettim. Çok da iyi oldu. Gençlerle beraber sınava hazırlandık. Bana gençlerin verdiği heyecan ve emek vardı. Onların sayesinde ben de kendimi genç hissettim. Çocuklarım ve ailem çok destek oldu. Ailemin, eşimin ve çocuklarımın desteği olmasa zaten sınavı kazanamazdım" dedi.



Üniversitedeki derslerini ev işleriyle birlikte yürüteceğini belirten Emine Atay "Şu anda 48 yaşındayım. Gençlere hiçbir zaman vazgeçmemelerini söylüyorum. Önlerine bir hedef koysunlar. Çünkü gördüğüm kadarıyla gençlerde ileriye yönelik bir hedef yok. Sadece okumak için okuyorlar. Bence öyle olmamalı. Önlerine bir hedef koymalılar, ona ulaşmak için de çaba göstermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bir gencin hedefi olduktan sonra yapamayacağı bir şey yok" ifadelerini kullandı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin etüt merkezindeki eğitmelerin kendisini her konuda destek verdiklerini söyleyen Atay "Neden bu yaşta buraya geldin demediler. Benden fazla bana destek oldular. Onların desteği olmasa, ilgilenmeseler sınavı kazanamazdım. Sorduğum sorulara cevap verdiler. Onlar benim evladım, kardeşim gibi oldular. Artık onları görmezsem özlüyorum" dedi.



Başkan Çerçioğlu'na da kadınlara ve gençlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Atay "Bence Özlem Başkan'ın her yaptığı bir olay. İlk belediye başkanı olduğundan beri ailecek destekliyoruz. Böyle de devam etsin, ayağına taş değmesin. Bir Aydınlı ve bir kadın olarak her yaptığını destekliyorum, başarılarının devamını diliyorum. Bir kadın olarak bizi desteklemesi çok güzel. Durmadan bizlere hizmet ediyor. Kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA