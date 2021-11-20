ANTALYA (Habermetre) - Büyükşehir'in düzenlediği satranç turnuvası sona erdi

Derece girenlere ödül verildi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, UNESCO'nun 2021 yılını Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran Veli yılı ilan etmesi nedeniyle Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi işbirliğinde düzenlediği satranç turnuvasında dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 2021 yılını Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahi Evran Veli yılı ilan etmesi nedeniyle Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi ile birlikte düzenlediği satranç turnuvası sona erdi. İki gün süren turnuvada 5 kategoride 7-12 yaş arası 300 çocuk mücadele etti. Rakiplerini bir bir eleyerek kürsüye çıkmaya hak kazanan sporculara Büyükşehir Belediyesi tarafından madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

5 KATEGORİDE 300 SPORCU MÜCADELE ETTİ

7 yaş kategorisinde 1'inci Yılmaz Ali Burak, 2'nci Tuncay Yiğit, 3'üncü Tuncay Yağız oldu. 8 yaş kategorisinde 1'inci Eren Celal Toprak, 2'nci Alkış Deniz, 3'üncü Naycı Arın kürsüde yerini aldı. 9-10 yaş kategorisinde ise 1'inci Uysal Kerem, 2'nci Polat Güney Eğe, 3'üncü Soysal Mehmet Alp olurken, 11-12 yaş kategorisinde 1'inci Mehmed Şehim Dere, 2'nci Gökçe Furkan, 3'üncü Emre Sabuncuoğulları oldu. Turnuvada birincilere bisiklet, ikinci olan sporculara akıllı bileklik, üçüncülere scooter ile birlikte kupa ve madalya verildi.

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