Büyükşehir'in desteklediği öğrenciler TEKNOFEST'te
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Büyükşehir'in desteklediği öğrenciler TEKNOFEST'te

23.09.2020 12:36 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:04
Büyükşehir'in desteklediği öğrenciler TEKNOFEST'te

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği öğrenciler, TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak üzere Gaziantep'e ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği öğrenciler, TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak üzere Gaziantep'e ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen üniversiteli öğrenciler TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak üzere Gaziantep'e gittiler. Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ulaşım ve konaklama imkanlarıyla kente varan öğrenciler TEKNOFEST'te üç alanda yarışacaklar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı E-Gençlik çalışmaları kapsamında üniversite gençliğinin akademik kariyerine katkı sunmak amacıyla kentte üniversite eğitimini sürdüren öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak 2020 TEKNOFEST'e (Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali) katılmak üzere üç alanda hazırlık yapan Mühendislik Fakültesi öğrencilerine destek sağlandı. TURKSAT tarafından düzenlenen Model Uydu Yarışması, ASELSAN tarafından düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ve TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Aracı alanlarında yarışmalarına hazırlıklarını tamamlayan öğrencilerin Gaziantep'e ulaşımı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı.

Teknofest'e ASELSAN tarafından düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına katılacak öğrenciler tüm aşamaları geçip final etabına kalmak istediklerini ifade etti. Uzun süredir TEKNOFEST'e hazırlandıklarını belirten öğrenciler bundan sonrası için umutlu olduklarını ve başaracaklarını inandıklarını kaydettiler. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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