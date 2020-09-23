Büyükşehir'in desteklediği öğrenciler TEKNOFEST'te
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Büyükşehir'in desteklediği öğrenciler TEKNOFEST'te

23.09.2020 12:17 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:28
Büyükşehir'in desteklediği öğrenciler TEKNOFEST'te

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği öğrenciler, Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak üzere Gaziantep'e geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen üniversiteli öğrenciler Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak üzere Gaziantep'e geldiler. Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ulaşım ve konaklama imkânlarıyla kente varan öğrenciler TEKNOFEST'te üç alanda yarışacaklar.

ÜÇ ALANDA HAZIRLANDILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı E-Gençlik çalışmaları kapsamında üniversite gençliğinin akademik kariyerine katkı sunmak amacıyla Kocaeli Üniversitesi öğrencilerini uzun süredir destekliyordu. Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim gören Mühendislik Fakültesi öğrencileri bu kapsamda 2020 TEKNOFEST'e (Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali) katılmak üzere üç alanda hazırlık yaptı. Öğrenciler TURKSAT tarafından düzenlenen Model Uydu Yarışması, ASELSAN tarafından düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ve TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Aracı alanlarında yarışmalarına hazırlıklarını tamamlayıp Gaziantep'e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ulaşım desteğiyle geldiler.

"FİNALE KALMAK İSTİYORUZ"

Teknofest'e ASELSAN tarafından düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına katılacak öğrenciler tüm aşamaları geçip final etabına kalmak istediklerini ifade etti. Uzun süredir TEKNOFEST'e hazırlandıklarını belirten öğrenciler bundan sonrası için umutlu olduklarını ve başaracaklarını inandıklarını kaydettiler.

TEKNOFEST YARIŞMLARI DEVAM EDİYOR

Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde ziyaretçiye kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Bültenler

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