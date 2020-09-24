Büyükşehir'in desteklediği öğrenciler roket yarışmasına katıldı
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Büyükşehir'in desteklediği öğrenciler roket yarışmasına katıldı

24.09.2020 11:22 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:55
Büyükşehir'in desteklediği öğrenciler roket yarışmasına katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarafından desteklenen üniversiteli öğrenciler TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Kocaeli'yi temsil ederek, tasarladıkları roketle hünerlerini sergiledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarafından desteklenen üniversiteli öğrenciler TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Kocaeli'yi temsil ederek, tasarladıkları roketle hünerlerini sergiledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali'nde üniversiteli öğrenciler yarışmaya devam ediyor. Başarılı gençler tasarladıkları roketle TEKNOFEST 2020'de yarışma şansı yakaladı. Tuz Gölü'nde gerçekleşen yarışlarda Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin hazırladığı roketler ateşlenerek gökyüzüyle buluştu. ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE öncülüğünde düzenlenen roket yarışmasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik modeli olan "Kılavuz Gençlik" tarafından desteklenen KOUSPACE Roket Takımı da yaklaşık üç aydır hazırlık yaptı. Yarışmaya katılan öğrencilerin heyecanı ise görülmeye değerdi.

Büyükşehir Belediyesi ve Kılavuz Gençlik Modeli'ne kendilerine alan açtığı için teşekkür eden öğrenciler, TEKNOFEST 2020 kapsamında ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE öncülüğünde yapılan roket yarışmasına katılmakla çok iyi bir tecrübe edindiklerini ifade ettiler. Bu yılki yarışmaya başvuran 516 takım arasından ön değerlendirme süreçlerini geçen 82 takım, alçak, orta ve yüksek irtifa olmak üzere üç kategoride mücadele etti. Lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan takımlardan katıldıkları alçak, orta ya da yüksek irtifa kategorilerinden birinde 4 kg ve üzeri yük taşıyan roket tasarlayıp üretmeleri ve fırlatmaya hazır hale getirmeleri istendi.

Büyükşehir Belediyesinin desteklediği bir diğer ekip ise kendi tasarladıkları insansız su altı aracı ile TEKNOFEST 2020'de yarışmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Öğrenciler, yarışmadan birincilikle dönüp, Türkiye'de yerli üretimle sektör oluşumuna katkıda bulunmayı amaçlıyor. Öğrenciler tarafından tasarlanan insansız su altı aracı (İSA) uzaktan kumandayla kablolu ve kablosuz olarak 250 metre derinliğe kadar inip, kamera aracılığıyla görüntü kaydedebiliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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