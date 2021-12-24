Büyükşehir'in desteğiyle Kartepe'de yapılan cami ibadete açıldı

KARTEPE, KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla inşaatına 2019'da başlanan ve yapımı tamamlanan Kartepe İmam Hatip Uygulama Camii, kılınan sabah namazıyla ibadete açıldı. Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleler başta olmak üzere ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, yeni yapılan camilere malzeme desteğinde bulunuyor ve ihtiyaçlarını imkanlar çerçevesinde karşılıyor.

BÜYÜKŞEHİR MALZEZEME DESTEĞİ VERDİ

Yapımına 2019'da Büyükşehir Belediyesi'nin ve hayırseverlerin desteğiyle başlanan ve 165 metrekare kapalı alana sahip Çepni Mahallesindeki camide, üst katta kadınlar için ayrılan bölümle birlikte aynı anda 300 kişi ibadet edebiliyor. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce caminin yapımına hazır beton, demir, çelik konstrüksiyon minare, tüm çatı malzemeleri, tuğla, kum, çimento, boya, pencere ve kapı desteği sağlandı. Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimarinin yansıtıldığı, ahşap minber, ahşap kaplama mihrap ve nakışlarla bezenen camide, imam hatip öğrencilerinin uygulamalı eğitimine ve aynı zamanda vatandaşların ibadetine de açık olacak.

SABAH NAMAZIYLA İBADETE AÇILDI

Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Kartepe İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ, Kartepe Çepni Mahallesi İmam Hatip Uygulama Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Orhan Sarı, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çepni Mahalle Muhtarı Hüseyin Türker, İmam Hatip Okulu Müdürü Saffet Yılmaz, öğretmenler ve vatandaşların katıldığı programda, minareden okunan ilk ezanın ardından sabah namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İl müftüsü Cihan, cami ve mescit yaptırmanın ve yapılmasına vesile olmanın faziletlerinden bahsetti, konuyla ilgili ayet ve hadis okudu. İlçe Müftüsü Üstündağ'ın kıldırdığı sabah namazının ardından cami, edilen dualarla ibadete açıldı. Daha sonra cemaate çorba ve çay ikramında bulunuldu.

"ÇOK ESTETİK BİR CAMİ"

Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, ilçeye çok güzel bir cami kazandırılmasından ve caminin cuma sabahında ibadete açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Çok güzel, biblo gibi estetik bir cami inşa edilmiş. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum" diyen Cihan, imam hatip okulunun da yakında olmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Öğrencilerimiz burada tatbikat yapacaklar. Ezan nasıl okunur, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır. Bunları cemaatle birlikte tatbik ederek öğrenecekler. Gelecekte, hepimizin dini hayatına rehberlik yapacaklar. Bu güzel caminin inşası, imarı ve ibadete hazır hale gelmesine kadar emeği geçen bütün kardeşlerimize dua ediyorum Allah razı onlardan olsun. "

"BELEDİYELERİMİZE DUA EDİYORUZ"

Belediyelerin bütün imkanlarıyla ibadethanelerin ve Kur'an kurslarının yapımına destek verdiklerini görmekten memnun olduğunu ifade eden Cihan, "Belediyelerimize dua ediyoruz. Allah razı olsun. İlimizdeki nüfus yoğunluğu nedeniyle bir miktar daha camilerimizi artırmalıyız. Çünkü Kocaeli'nin, Türkiye ortalamasının üzerinde bir cemaat yoğunluğu var, cami başına düşen sayı olarak. Türkiye'de aşağı yukarı 850-900 kişiye bir cami düşüyor. Bu Türkiye ortalaması. Bizde biraz daha yüksek. 1300 kişiye bir cami düşüyor. Dolayısıyla bizim bir miktarda biraz daha cami yapmaya ihtiyacımız var. Bunları da Allah nasip ederse hep birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çepni Mahalle Muhtarı Hüseyin Türker, Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve hayırsever vatandaşların desteğiyle, dernek başkanı ve yönetiminin gayretleriyle caminin tamamlandığını ve ibadete açıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Mahallenin nüfusunun her geçen gün arttığını ve caminin önemli bir ihtiyacı karşıladığını anlatan Türker, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın sadece camilerimizin değil, mahallemizin bütün eksiklerini tamamlıyor. Taleplerimizi yerine getiriyor. Bir dediğimiz iki etmiyor. Allah razı olsun, desteğini her zaman görüyoruz. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

CAMİ CEMAATİ ÇOK SEVİNÇLİ

Dernek Başkanı Orhan Sarı ise caminin tamamlanarak ibadete açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a, il ve İlçe müftülüklerine ve hayırseverler vatandaşlara teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden önemli miktarda malzeme desteği aldıklarını ifade eden Sarı, tuvalet, şadırvan ve çevre düzenlemesiyle ilgili taleplerini de ilettiklerini sözlerine ekledi. Mahalle sakinlerinden Hasan Pestil de caminin yapılmasıyla önemli bir eksikliğin giderilmesinden dolayı kendisinin ve cemaatin çok sevinçli olduğunu belirtti. Böyle bir camiye ihtiyaçları olduğunu aktaran Pestil, Başkan Büyükakın'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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