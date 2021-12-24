Büyükşehir'in desteği ile evlerini geçindiriyorlar

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi'nin çalışkan kadınları Büyükşehir Belediyesi'ne hem çiçek satarak hem de sattıkları çiçeklerin dikimini yaparak ailelerine destek oluyor.

Üretimin her aşamasında kadınları desteklemeye devam eden ve onları üretime teşvik eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın'ı güzelleştiren çiçekleri Mutaflarlı kadınlardan satın alıyor. Çiçeklerin dikimini de kendileri yapan kadınlar kendilerine verilen destekle aile ekonomilerine yardımcı olduklarını, kız çocuklarını okuttuklarını söyledi.

Hem Büyükşehir Belediyesi'ne çiçek satan hem de bu çiçeklerin dikimini yapan Mutaflarlı Raziye Yılmaz "Bu zor zamanlarda satın alınan çiçeklerin büyük katkısı oldu. Evimize katkısı oluyor, çoluğumuza çocuğumuza bakıyoruz. Gelirimiz yok ki, böyle el emeğiyle geçiniyoruz. Yıllar önce bir görevli geldi ve Büyükşehir Belediyesi adına bütün evleri dolaştı. Sonra kooperatif kurduk. Şimdi de kooperatif üzerinden çiçek satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığı zorluyor

Son zamanlarda fazlasıyla artan fiyatların kendilerini de çok etkilediğini belirten Yılmaz "Burada çalışıyoruz, sağ olsunlar, belediyelerimizin sayesinde. Destek alıyoruz, çocuklarımıza bakıyoruz. Evimizi idare ettirmeye çalışıyoruz. Bu olmasa işimiz zordu. Şimdi çiçeklerimizi teslim ettik, gönderilen parayla da işimizi görüyoruz, karnımızı doyuruyoruz, evimizi geçindiriyoruz. Sağ olsun Özlem Başkan" şeklinde konuştu.

Kazandıklarıyla 3 kızını okutuyor

3 kızının olduğunu söyleyen Nafiye Cengiz ise "Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde buradan kazandığımla çocuklarımı okutmaya çalışıyorum, eşime destek olmaya çalışıyorum. Bize çok güzel kazanç kapısı açtı. Kadın kadına destek olduğu için çok memnunuz. Ev geçindirmek hele de çocuk okutmak çok zor. Çünkü çocuklarımız okumak istiyor, ama her şeyin fiyatı çok yüksek. Böyle destekler olmazsa da okutamayız. Özlem Başkanımızın sayesinde buradan kazandığımla 3 kızımı okutmaya çalışıyorum" dedi. - AYDIN