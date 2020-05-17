Büyükşehir'in dayanışma kampanyası sürüyor
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Büyükşehir'in dayanışma kampanyası sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlatılan Biz Varız dayanışma kampanyası kapsamında bugüne dek 123 bin 906 gıda kolisi ve 11 bin 600 kavurma paketi dağıtıldı.

Büyükşehir'in dayanışma kampanyası sürüyor
17.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:39

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlatılan Biz Varız dayanışma kampanyası kapsamında bugüne dek 123 bin 906 gıda kolisi ve 11 bin 600 kavurma paketi dağıtıldı. 123 bin 906 gıda kolisinin 37 bin 336'sı vatandaşlar tarafından Halkın Bakkalı üzerinden bağışlandı.

Korona virüs salgınına karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlatılan Biz Varız dayanışma kampanyası sürüyor. İzmirlilerin her geçen gün daha çok büyüttüğü kampanya kapsamında bugüne dek toplam 123 bin 906 gıda kolisi ve 8 bin 645 kavurma paketi dağıtıldı. Salgın günlerinde de üreticiyi destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesinin kooperatiflerden aldığı 50 bin adet taze enginar, 65 bin kilogram bakla, 65 bin kilogram bezelye, 30 bin adet marul gıda paketlerine eklendi.

Günlük ortalama 3 bin paket

Bir kısmı kampanya kapsamında İzmirlilerin desteğiyle alınan gıdalar, kampanyanın lojistik merkezi olarak Kültürpark'taki 20 bin metrekarelik hollere getiriliyor. Paketlenecek ürünler burada "İzmir halkının hediyesidir" yazılı gıda paketlerine yerleştiriliyor. Hazırlanan gıda paketleri sabah saatlerinde bu hollerden alınarak araçlara yükleniyor. Bu paketler İzmir Büyükşehir Belediyesinin ekipleri ve gönüllüleri tarafından Büyükşehir Belediyesi tarafından desteğin uygun görüldüğü adreslere dağıtılıyor. Gönüllüler de paketleme ve dağıtım işlerinde Büyükşehir'in personeline destek veriyor. Ekipler günlük ortalama 3 bin paketi adreslerine ulaştırıyor.

37 bin 336 koli bağış

Biz Varız kampanyasına Biz İzmir dijital platformlarından ve halkınbakkalı.com adresinden gıda paketleri ve Ramazan Bayramı'na kadar iftar sofrası satın alarak destek olunabilir. İzmirliler kendi yaptıkları kolileri Kültürpark'taki lojistik merkezine elden de teslim edebiliyor. Halkın Bakkalı'nın internet sitesi üzerinden bugüne dek 22 bin 637 tane birinci gıda paketinden ve 14 bin 708 tane de ikinci gıda paketinden alınmıştı. Yine Halkın Bakkalı'nın internet sitesinden 245 bin 90 kişilik de iftar sofrası desteği sağlanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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