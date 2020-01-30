Büyükşehir'in Çiftçilere Desteği Sürüyor

30.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:38

İl genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirilen Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Köprübaşı'na bağlı Armağan Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar ile mahalleye 2 adet 10 tonluk plastik deponun kurulumu yapıldı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca temin edilen depoların montaj çalışmasını Köprübaşı Muhtarlık İşler Sorumlusu Enver Çetin de takip etti. Çiftçilerin ilaç makinelerine rahatça su alabilmeleri ve ürünlerine can suyu verebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen çalışma ile mahalle içerisinde boşa akan akarsu da su depolarına doldurularak değerlendirilmiş oldu.

Kaynak: Bültenler