Büyükşehir'in Çiftçilere Desteği Sürüyor
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Büyükşehir'in Çiftçilere Desteği Sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı'na bağlı Armağan Mahallesi'nde tarımsal sulamada kullanılması amacıyla 2 adet 10 tonluk deponun kurulumunu gerçekleştirdi.

30.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:38
Büyükşehir'in Çiftçilere Desteği Sürüyor

İl genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirilen Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

'na bağlı Armağan Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar ile mahalleye 2 adet 10 tonluk plastik deponun kurulumu yapıldı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca temin edilen depoların montaj çalışmasını Köprübaşı Muhtarlık İşler Sorumlusu Enver Çetin de takip etti. Çiftçilerin ilaç makinelerine rahatça su alabilmeleri ve ürünlerine can suyu verebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen çalışma ile mahalle içerisinde boşa akan akarsu da su depolarına doldurularak değerlendirilmiş oldu.

Kaynak: Bültenler
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