Büyükşehir'in çevreci yatırımına hibe desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehir'in çevreci yatırımına hibe desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 61 proje başvurusu arasında TR33 Bölgesinde topladığı 83.5 puanla 5'nci asıl sırada, Manisa ili genelinde ise 2'nci sırada yer alarak 1 milyon 5 bin 996 TL hibe almaya hak kazandı.

Büyükşehir'in çevreci yatırımına hibe desteği
07.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:23

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı proje ekibinin katılımı ile "Sürdürülebilir Temiz Bir Çevre İçin Geri Kazanıyoruz" projesinin açılış toplantısını gerçekleştirdi. Proje kapsamında yapılacak faaliyetler için proje ekibi tarafından toplantı tutanağı oluşturuldu.

Çevreci Yatırımlar, Başarımızı Pekiştiriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, proje uygulama esaslarının görüşüldüğü toplantı hakkında bilgiler verdi. Yıldırım, Zafer Kalkınma Ajansı Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı(SÜÇEP) kapsamında "Çevreye Duyarlı Belediye" konulu proje ile 2016 yılında açılan hibe programından hibe desteği alan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aynı başarıyı tekrarlayarak,2. kez çevre konusunda Zafer Kalkınma Ajansında başarılı proje ürettiklerini açıkladı.

61 Proje Arasında Başarılı Oldu

Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Zafer Kalkınma Ajansının 2018 yılında açmış olduğu hibe Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP)'na Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak "Sürdürülebilir Temiz Bir Çevre için Geri Kazanıyoruz" Projesi ile başvuru yapıldığını dile getirdi. Yıldırım, "TR33 Bölgesi kapsamında Afyon Kütahya Manisa Uşak illeri arasında 61 proje başvuru yapmış olup 41 proje başarılı sayılmıştır. Bu 41 projeden 19 asıl 22 yedek proje belirlenmiştir. Manisa Büyükşehir Belediyesi TR33 Bölgesinde 83.5 puanla 5. Asıl sırada, Manisa ili genelinde ise 2. Sırada hibe almaya hak kazanmıştır. "Sürdürülebilir Temiz Bir Çevre için Geri Kazanıyoruz" Projesi için toplam bütçe 3.463.485,79 TL olup, 1.005.995,81 TL Zafer Kalkınma Ajansından destek bütçe alınmaya hak kazanmıştır. Hayırlı olsun" diye konuştu. Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğüne kente değer katan çevreci yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Haber
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Haber
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi Haber
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor Haber
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak Haber
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü Haber
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi gözaltına alındı
Hatay'da şüpheli kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Hatay'da şüpheli kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli
TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Bülent Turan Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Seda Sayan Cem Davran Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Bülent Uygun Henry Onyekuru Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Temmuz Oyunlar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Büyükşehir'in çevreci yatırımına hibe desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 13:58:11. #1.15#
title