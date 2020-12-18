Büyükşehir'in Beydeğirmeni Projesi'nde 3 milyon TL'ye kadar yüzde 50 hibe müjdesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Büyükşehir'in Beydeğirmeni Projesi'nde 3 milyon TL'ye kadar yüzde 50 hibe müjdesi

18.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:16
Büyükşehir'in Beydeğirmeni Projesi'nde 3 milyon TL'ye kadar yüzde 50 hibe müjdesi

Kayseri'nin hayvancılık alanındaki en önemli projesi olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde alt yapı ve ahır proje yapımı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bu projenin hayata geçirilmesinde önemli desteklerden biri olan Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri 2020-2021 başvuru dönemi uygulamaları...

Kayseri'nin hayvancılık alanındaki en önemli projesi olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde alt yapı ve ahır proje yapımı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bu projenin hayata geçirilmesinde önemli desteklerden biri olan Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri 2020-2021 başvuru dönemi uygulamaları da başlıyor. Bu kapsamda 3 milyon TL'ye kadar yüzde 50 hibe desteklenmesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Kayseri ve ülke hayvancılığı açısından büyük önem taşıyan ve 5.5 milyon metrekare alanı kapsayan Beydeğirmeni Besi Bölgesi, sadece Kayseri'nin değil, ülkenin bu alandaki geleceğini de yakından ilgilendiriyor. Kayseri'ye gerek istihdam, gerekse ekonomik katkı anlamında büyük imkanlar sağlayacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi altyapısı ile ilgili yol, su ve elektrik açısından gerekli çalışmaları yürütüyor. Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde 6 hak sahibi projelerine ruhsatı alırken, 3 tanesinin yapımı tamamlanma aşamasına geldi. Öte yandan üreten ve kendi kendine yeten bir Türkiye ve Kayseri anlayışı içerisinde bu projenin hayata geçirilmesinde önemli desteklerden biri olan Tarım Bakanlığı "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi " başvuru dönemi ilan edildi.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların (3 milyon TL'ye kadar yüzde 50 hibe) Desteklenmesi 2020-2021 Başvuru Dönemi uygulamalarına ilişkin Kayseri Tarım İl Müdürlüğü'nce 21-31 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Katılmak isteyenlerin ilgilendikleri konuya uygun olan toplantıya İl Müdürlüğü web Sayfasında (www//kayseri.tarimorman.gov.tr) duyurular bölümünde oluşturulan kayıt formuna kayıt olması gerekirken, kayıt yaptıranlara toplantı linkleri toplantı öncesinde gönderilecek. - KAYSERİ

Büyükşehir'in Beydeğirmeni Projesi'nde 3 milyon TL'ye kadar yüzde 50 hibe müjdesi
Büyükşehir'in Beydeğirmeni Projesi'nde 3 milyon TL'ye kadar yüzde 50 hibe müjdesi
Büyükşehir'in Beydeğirmeni Projesi'nde 3 milyon TL'ye kadar yüzde 50 hibe müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Alişan İrem Derici Serdar Ortaç Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Pierre Webo Ersun Yanal Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Mhp Türk Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir'in Beydeğirmeni Projesi'nde 3 milyon TL'ye kadar yüzde 50 hibe müjdesi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 13:19:49. #1.14#
title