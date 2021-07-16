Büyükşehir'in ata tohumu projesi üreticinin yüzünü güldürdü
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Büyükşehir'in ata tohumu projesi üreticinin yüzünü güldürdü

Büyükşehir'in ata tohumu projesi üreticinin yüzünü güldürdü
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Büyükşehir'in ata tohumu projesi üreticinin yüzünü güldürdüElmalı'da ata tohumu bereketi yaşanıyorAntalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla başlatılan ata tohumu desteği ilk yılında üreticinin yüzünü güldürdü.

Büyükşehir'in ata tohumu projesi üreticinin yüzünü güldürdü

Elmalı'da ata tohumu bereketi yaşanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla başlatılan ata tohumu desteği ilk yılında üreticinin yüzünü güldürdü. Elmalı ilçesinde çiftçilere dağıtılan ata tohumlarının hasadı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle başlattığı ata tohumu desteği projesi ilk yılında çiftçileri memnun etti. Elmalı Özdemir Mahallesi'nde bulunan tarım alanlarında ekimi yapılan buğdayların hasadı yapıldı. Kuraklığa ve susuzluğa dayanıklılığı ile bilinen ata tohumu buğdayları bu yıl yaşanan zorlu iklim şartlarında verimliliği ile de çiftçileri memnun etti.

VERİMLİ TOHUM MUTLU ETTİ

Yaşanan kuraklığa rağmen iyi verim aldıklarını belirten Elmalı Özdemir Mahalle Muhtarı İlhan Sert buğday hasadı ile ilgili şunları söyledi: "Bu yıl Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle mahallemizde tarıma elverişli olup kullanılmayan alanlara ilk kez ata tohumu buğdayının ekimi gerçekleştirildi. Ekmeklik buğday olarak bildiğimiz bu buğday türü Elmalımızın iklimini sevdi. Bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı endişelerimiz oldu ancak bu tohum verimi ile mahallelimizi mutlu etti. "

DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Çiftçilerin buğday hasadını gerçekleştirdiğini belirten Muhtar Sert, "Ata tohumunu bizlere ulaştıran tarım alanlarımızı arttıran başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkürlerimizi sunuyorum. Başkanımızın destekleriyle ekilebilir tüm alanların bu değerli tohum ile buluşmasını temenni ediyorum" dedi.

HER AŞAMASI İZLENİYOR

Ata tohumu projesinin her aşamasında çiftçilerin yanında olduklarını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Ziraat mühendislerimizle buğdayların nasıl büyüdüğünü nasıl hasat edildiğini her aşamasında yakından takip ediyoruz. Bu süreçte çiftçilerimizin büyük bir emeği var. Ata tohumu, kuraklığa, sıcaklığa ve zorlu iklim şartlarına dayanıklı bir çeşit olmasından dolayı güzel mahsul verdi. Buğdayın bir kısmını destek olmak amacıyla çiftçimizden alacağız. Ekim zamanı tohumluk olarak yine çiftçilerimize dağıtacağız" dedi.

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Kaynak: Habermetre

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