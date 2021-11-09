Büyükşehir'in 2022 yılı performans program taslağı kabul edildi

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı ikinci oturumunda 2022 yılı performans program taslağı oy birliği ile kabul edildi.

Zeydan Karalar başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündem dışı konuşmalar yapılmadı. Tek bir maddenin görüşüldüğü mecliste, 2022 yılına ait performans program taslağına ait komisyon raporu görüşüldü. Cumhur İttifakı'ndan MHP'li Cemal Demirdağ ile AK Parti'li Vedat Gündoğan, performans programı üzerinde eleştiriler yaptıktan sonra taslağa olumlu oy vereceklerini açıkladı.

Millet İttifakı'ndan İyi Parti'li Recai Mercimek ve CHP'li Serdar Seyhan da performans taslağına oy vereceklerini bildirdiler.

Adana Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı performans program taslağı daha sonra Başkan karalar tarafından oylamaya sunuldu. Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildikten sonra Başkan Karalar, "Bu performans programının takipçisi olacağım" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına devam edecek. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet